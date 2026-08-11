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Crise precoce: infecção fúngica ameaça realização de partida da primeira rodada do Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Osasuna
Celta de Vigo
Osasuna
La Liga
Espanha

Divergência na posição dos dois clubes

Uma reportagem publicada nesta terça-feira afirmou que a partida entre Celta de Vigo e Osasuna, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, no próximo domingo, no estádio de Balaídos, está em dúvida.

Segundo a agência de notícias espanhola e o jornal "As", a partida entre Celta de Vigo e Osasuna está ameaçada de cancelamento por causa das condições do gramado.

 O motivo do problema é uma infecção fúngica. O Celta de Vigo informou ao seu adversário, o Osasuna, e à liga do Campeonato Espanhol (LaLiga) que o gramado do seu estádio não está em boas condições, e solicitou, portanto, o adiamento da partida que estava marcada para abrir a temporada 2026-2027 de ambas as equipes.

 No entanto, nenhuma decisão foi tomada ainda, já que o Osasuna insiste em disputar o jogo. As diretorias dos dois clubes ainda mantêm conversas sobre o assunto.

A data desta partida poderia ter sido diferente caso o Celta de Vigo optasse pelo adiamento, tendo em vista a presença de Borja Iglesias, campeão do mundo com a seleção espanhola, em seu elenco.

La Liga
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Osasuna crest
Osasuna
OSA

 No entanto, a diretoria do Celta de Vigo descartou essa opção para evitar o acúmulo de um grande número de partidas nas próximas semanas, especialmente após a antecipação de seu jogo pela sexta rodada contra a Real Sociedad, o outro representante do Campeonato Espanhol na Liga Europa, para o próximo dia 3 de setembro.

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