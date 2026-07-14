Crise no mercado de transferências da Liga Saudita... A lentidão nos trâmites atrasa as negociações e preocupa os clubes

O mercado de transferências de verão da Liga Saudita tem sido palco de polêmicas nos últimos dias, depois que vários clubes relataram atrasos em algumas negociações devido à lentidão dos trâmites de aprovação no âmbito do programa de captação de jogadores de elite, ao passo que a Liga Profissional Saudita afirma que todos os pedidos que atendem aos requisitos são processados de acordo com os procedimentos aprovados, e que qualquer atraso está relacionado à incompletude dos dossiês apresentados pelos clubes.

Fontes de vários clubes da Liga Roshen da Arábia Saudita revelaram, em declarações ao jornal Al-Sharq Al-Awsat, que há lentidão na emissão das aprovações do programa de atração de jogadores de elite, o que causou o fracasso de várias negociações envolvendo clubes ligados ao Ministério do Esporte.

De acordo com o mecanismo de governança adotado pelo programa de captação, a obtenção da aprovação do programa é considerada um requisito essencial para a conclusão de qualquer negociação financiada por ele, já que a Comissão de Captação, composta por cinco membros, não permite a conclusão de nenhum contrato antes de sua análise e aprovação oficial.

Várias fontes dentro dos clubes confirmaram ao jornal que o atraso na análise dos pedidos resultou na perda de vários jogadores, que preferiram não esperar pela conclusão dos trâmites e acabaram assinando com outros clubes durante o período de espera.

Além disso, indicaram que há várias negociações ainda pendentes perante a Comissão de Contratações, apesar de os clubes já terem chegado a acordo com todas as partes envolvidas, restando apenas obter a aprovação do programa, em meio a temores crescentes de que essas negociações fracassem caso o atraso persista.

De acordo com fontes do Al-Sharq Al-Awsat, a Comissão de Contratações não se limita a revisar os documentos, mas também analisa minuciosamente o custo financeiro de cada negociação; os clubes não recebem sinal verde simplesmente por terem chegado a um acordo com o jogador ou seu clube sobre o valor da transferência ou do salário, mas a comissão avalia primeiro o valor de mercado da negociação, tanto em termos de valor da transferência quanto do salário anual.

Caso o valor apurado pelo clube seja inferior à avaliação da comissão, a aprovação é concedida imediatamente; já se o valor do acordo ultrapassar a avaliação da comissão, o clube tem duas opções: cobrir a diferença com seu próprio orçamento ou com outras fontes de financiamento, e não com o orçamento que lhe foi destinado no âmbito do programa de contratações, mesmo que haja um excedente em suas dotações financeiras no programa.

Por outro lado, em resposta a uma consulta do jornal Al-Sharq Al-Awsat sobre as alegações relativas ao atraso na análise dos pedidos dos clubes, a Liga Saudita de Futebol Profissional confirmou que não há qualquer atraso por parte da equipe do programa no processamento dos pedidos que atendam a todos os requisitos.

A Liga esclareceu que a apresentação de um pedido de aprovação de uma transação por parte do clube não significa necessariamente que a aprovação será concedida, uma vez que todos os pedidos estão sujeitos a uma análise minuciosa com base nos documentos e nas informações financeiras e contratuais apresentados pelo clube.

Acrescentou ainda que os procedimentos adotados são conhecidos e claros para todos os clubes, e que a responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos e pela apresentação da documentação necessária recai sobre o clube, ressaltando que não se pode atribuir ao programa a responsabilidade por qualquer atraso ou impedimento resultante do não cumprimento das exigências necessárias.

A Associação também observou que as atividades da maioria dos clubes da Liga Roshen durante a atual janela de transferências de verão estão ocorrendo normalmente e sem qualquer interrupção, considerando que isso confirma que os procedimentos não representam um obstáculo para os clubes que cumprem todos os requisitos regulamentares.

A Associação confirmou que essas normas foram estabelecidas com o objetivo de proteger os clubes e garantir a segurança de suas decisões contratuais, uma vez que experiências anteriores demonstraram a necessidade de criar mecanismos mais claros que impeçam os clubes de assumir compromissos financeiros precipitados, promovendo assim a sustentabilidade financeira e garantindo justiça e transparência entre todos os clubes.

Nesse mesmo contexto, o jornal Al-Sharq Al-Awsat revelou que o espanhol Jesús Arroyo, assessor do diretor executivo da Liga Profissional Saudita, assumiu a gestão do programa de contratação de jogadores de elite, sucedendo a Michael Aminalo, que deixou a Liga Profissional Saudita.

Vale lembrar que os clubes da Liga Saudita Roshen já fecharam, até o momento, 28 contratações oficiais durante a atual janela de transferências de verão, enquanto sete clubes ainda não anunciaram nenhuma nova contratação, a saber: Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Ittifaq, Neom, Al-Hazm, Al-Fateh e Abha.