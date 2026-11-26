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O CEO do Bayern de Munique, Jan-Christian Dreesen, tentou acalmar os ânimos na Allianz Arena após duras críticas de Joshua Kimmich. O meio-campista condenou publicamente a forma como a direção do clube tratou Jamal Musiala depois de uma noite europeia decepcionante.

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Clima de tensão na Allianz Arena

O clima no Bayern de Munique piorou após uma série de divergências públicas envolvendo a cúpula do clube e seus jogadores mais influentes. Dreesen se manifestou para tentar conter a crescente tensão depois que Kimmich criticou duramente a maneira como a direção lidou com a situação de Musiala . O atrito surge em um momento difícil para o Bayern, que tenta manter a estabilidade diante da crescente pressão externa.

Em entrevista ao jornal Abendzeitung, Dreesen deixou claro que quer tirar o assunto da esfera pública. O CEO deseja que as questões internas do clube sejam tratadas em particular, especialmente pela sensibilidade dos temas envolvidos. "Prefiro ficar com o que já disse em outro momento. Precisamos nos concentrar em cuidar das coisas, não apenas em falar. Queremos resolver isso internamente", afirmou Dreesen ao jornal, indicando que não pretende prolongar o debate público.

Kimmich defende o companheiro

Declarações recentes de Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, figuras do Bayern de Munique, provocaram polêmica. Ambos colocaram em dúvida a capacidade de Musiala de voltar ao nível anterior após seu quadro neurológico e questionaram o salário do jogador da seleção alemã. Desde então, o atleta de 23 anos recebeu apoio de várias partes, incluindo o companheiro Kimmich, que fez uma defesa emocionada dele após a derrota do Bayern por 2 a 1 para o LOSC Lille, pela Champions League, na quarta-feira.

"De modo geral, é preciso olhar para a situação de diferentes perspectivas. Entendo perfeitamente que também não é uma situação fácil para um clube", disse Kimmich na zona mista.

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Falha na comunicação

O principal motivo da frustração de Kimmich é a percepção de que o jogador não foi protegido. Musiala atravessa uma temporada 2026/27 difícil. O meio-campista de 23 anos caiu duas vezes durante partidas de pré-temporada em agosto, antes de revelar que havia sido diagnosticado com uma condição neurológica tratável que provoca breves "crises de ausência". Embora os médicos tenham confirmado que o quadro não representa risco de longo prazo para sua carreira, Kimmich argumentou que, apesar de o Bayern de Munique ser historicamente maior do que qualquer jogador, isso não justifica expor um atleta ao escrutínio público em um período de tamanha vulnerabilidade.

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"O que não entendo é a forma como isso está sendo comunicado publicamente. Nunca se pode deixar que um jogador arque com as consequências disso. É claro que o clube sempre vem em primeiro lugar e é maior do que nós, jogadores, mas não é maior do que a pessoa. E isso é absolutamente inaceitável. Também não é a maneira de agir do Bayern. Especialmente neste momento, em que tantas vezes destaquei como este clube é especial", acrescentou Kimmich em sua declaração enfática à imprensa.

Pedido por união

Kimmich também relembrou suas próprias experiências no clube para explicar por que os acontecimentos recentes lhe pareceram tão estranhos. O Bayern de Munique ocupa atualmente a segunda posição na Bundesliga, apenas dois pontos atrás do líder Borussia Dortmund. O time também está em 15º lugar na classificação da Champions League, dois pontos atrás do oitavo colocado, posição que garante a última vaga direta nas oitavas de final.

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"Mesmo na minha própria situação, o clube foi incrivelmente especial . Dava para sentir de verdade que esse espírito de união era colocado em prática. O que aconteceu agora é algo que simplesmente nunca pode acontecer dessa forma. Acho isso completamente incompreensível", concluiu Kimmich.