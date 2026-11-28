Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Bayern de Munique está ficando sem atacantes antes de jogar em Hamburgo. Após os recentes desfalques de Jamal Musiala e Michael Olise, Vincent Kompany deve incluir dois adolescentes da base no elenco para a 11ª rodada. Um deles volta ao grupo profissional pela primeira vez nesta temporada; o outro, um artilheiro de 16 anos, pode enfim estrear na Bundesliga.

Segundo a revista kicker, o ponta Maycon Cardozo, de 18 anos, e Bastian Assomo estarão no elenco contra o Hamburgo pela primeira vez nesta temporada. Cardozo, brasileiro-tailandês, tornou-se na temporada passada o primeiro jogador da World Squad do Bayern a disputar partidas da Bundesliga, com duas atuações pelo clube. Depois, ficou afastado desde agosto por causa de uma lesão no ombro. Assomo, por sua vez, nunca atuou pelo time profissional.

Bastian Friedrich Assomo, nome completo do jogador de 16 anos, é considerado a maior promessa para o ataque saída da base do Bayern nos últimos anos. Nascido em Berlim e com 1,90 m de altura, ele já havia sido relacionado para uma partida do time profissional em abril do ano passado, contra o Mainz 05, mas não entrou em campo. Nas últimas semanas, Assomo chamou a atenção com muitos gols em pouco tempo e despertou em torcedores e observadores a expectativa de uma estreia próxima entre os profissionais.

Essa expectativa cresceu após as lesões de Harry Kane, no ligamento da sindesmose, de seu substituto Ismael Saibari, também no ligamento da sindesmose, e de Serge Gnabry, na musculatura da coxa. Vincent Kompany, porém, não utilizou Assomo nos últimos jogos. Em vez disso, colocou o atacante Noah-Codjo-Evora, de 19 anos, em campo por alguns minutos tanto no empate por 1 a 1 com o Colônia quanto na derrota por 2 a 1 para o Lille, fora de casa, pela Champions League.

Publicidade Publicidade

Codjo-Evora, que recentemente renovou seu contrato com o Bayern até 2030, soma cinco gols em 20 jogos nesta temporada, considerando todas as competições e equipes pelas quais atuou. Assomo, por sua vez, vinha marcando gols com aparente facilidade. O jogador nascido em Berlim fez 13 gols apenas nos últimos seis jogos: marcou duas vezes em cada uma das duas partidas mais recentes do time B na quarta divisão alemã. Entre elas, anotou oito (!) gols em três jogos pela seleção sub-17. Na quarta-feira, manteve a sequência com um gol e uma assistência na Youth League.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A convocação ocorre um dia depois de a situação dos lesionados do Bayern se agravar. Na sexta-feira, Kompany anunciou primeiro que Michael Olise também ficaria fora da partida contra o Hamburgo por causa de dores. No fim da tarde, um novo revés de saúde de Jamal Musiala causou grande preocupação no clube. A lesão nas fibras musculares que o havia afastado por oito semanas, antes de ele voltar para duas breves participações, voltou a se abrir. É o triste ponto mais baixo de uma sequência de problemas que já parece interminável.

Segundo uma reportagem, Kompany teria aconselhado Musiala a não jogar contra o Lille. O jogador, porém, teria insistido em entrar em campo devido à pressão pública dos dirigentes do Bayern. O presidente de honra Uli Hoeneß, o CEO Jan-Christian Dreesen e, sobretudo, o ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge haviam levantado nas últimas semanas a questão de Musiala conseguir ou não recuperar seu antigo nível de desempenho por causa de suas disfunções neurológicas. Eles também mencionaram a possibilidade de um ajuste salarial. Rummenigge, em especial, foi criticado por declarações consideradas muito frias e calculistas.

Publicidade

Promessa do Bayern de Munique, Bastian Assomo tem estes pontos fortes e fracos

É claro que esses jogos foram nas categorias de base e na quarta divisão. Agora, Assomo pode mostrar se já está pronto também para a Bundesliga. Na pré-temporada, ele havia se destacado pelo time profissional, com dois gols em quatro amistosos. "Ele já é impressionante para a idade", elogiou Tom Bischof na época.

Os números de Assomo falam por si, mas os treinadores da base e Kompany ainda veem nele muito espaço para evoluir. Seu primeiro toque na bola e sua compreensão tática são considerados aspectos a melhorar. Mesmo com 1,90 m de altura, seu jogo aéreo também ainda não seria perfeito.