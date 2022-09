Crise envolvendo Pogba antes da Copa preocupa até governo da França

Irmão de meia da Juventus o acusa de supostamente ter contatado "feiticeiro" para afetar companheiro da seleção; entenda

Na última semana, um caso envolvendo a família Pogba tomou conta da mídia francesa, quando o irmão do jogador Paul Pogba, Mathias, acusou o atleta da Juventus de ter procurado serviços de bruxaria para atingir Kylian Mbappé, colega de seleção francesa do meia.

Segundo Mathias Pogba, seu irmão teria consultado um praticante de "bruxaria" para afetar o atacante do PSG, mas Paul relatou que não há problema com o jovem que o fizesse recorrer a este tipo de situação. Inclusive, o recém-chegado à Juventus afirmou que procurou um "feiticeiro" em certo momento, mas para proteger a si mesmo de lesões.

Além do suposto caso de bruxaria, Paul Pogba relatou que seu irmão e outras pessoas tentaram extorqui-lo. O valor cobrado pelas pessoas seria de 13 milhões de euros (cerca de R$ 67,6 milhões), justificado por "nunca ter ajudado sua família", mas Mathias negou e disse que o meia decidiu, conscientemente, dar o dinheiro para seus colegas, e que a afirmação seria uma forma de silenciá-lo.

Por que o caso da família Pogba afeta a seleção francesa?

Getty

De fato, o caso da família Pogba é uma situação que foge dos, apenas, "problemas familiares", já que a situação envolve o atacante francês Kylian Mbappé, outro dos grandes personagens do país para a Copa do Mundo no Catar, em 2022.

Em entrevista ao Europe 1, Amélie Oudéa-Castéra, Ministra do Esporte, foi convidada a reagir ao caso Pogba. Ela confessou sua surpresa com tal drama familiar e espera que a seleção da França seja preservada neste caso.

"Li os artigos do L'Équipe que relatavam irmãos muito unidos, laços fortes com a mãe, então acho que ninguém poderia esperar isso. Espero que a luz possa ser derramada com serenidade e, acima de tudo, a seleção francesa esteja o mais preservada possível dos impactos deste caso", relatou Oudéa-Castéra. A ministra ainda afirmou que confia em Didier Deschamps, técnico da França, para gerir o caso e pacificar a situação internamente.

A investigação preliminar foi aberta em 3 de agosto, para a acusação de "extorsão em quadrilha organizada". As investigações foram confiadas ao Escritório Central de Combate ao Crime Organizado (OCLCO), e agora resta esperar o resultado do caso, esperando que a seleção francesa tenha o menor envolvimento possível.