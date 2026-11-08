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O Manchester United chegou oficialmente ao seu pior momento em quatro décadas ao cair para a zona de rebaixamento da Premier League neste sábado. Um resultado surpreendente em outro jogo da competição deixou a equipe de Michael Carrick diante da possibilidade real de ocupar a última posição da tabela quando entrar em campo para sua próxima partida.

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Na zona de rebaixamento

A surpreendente vitória do Nottingham Forest por 3 a 1 sobre o Manchester City colocou o Manchester United entre os três últimos colocados. Embora o resultado tenha marcado a terceira derrota consecutiva do City no campeonato, o maior impacto foi sentido em Old Trafford. Pela primeira vez desde novembro de 1986, o United ocupa uma posição na zona de rebaixamento após disputar pelo menos nove partidas.

Naquela difícil campanha de 1986, o clube estava em 21º lugar após 15 jogos. A sequência ruim custou o emprego de Ron Atkinson e abriu caminho para a chegada de Sir Alex Ferguson. Agora, sob o comando de Carrick, o clube teve seu pior início na era da Premier League, repetindo uma crise que não se via havia 40 anos.

A crise no campeonato se aprofunda

A situação pode piorar antes mesmo de o United entrar em campo no domingo. Se o Sunderland vencer o Chelsea e o Crystal Palace conquistar pelo menos um ponto contra o Liverpool em Selhurst Park, a equipe de Carrick cairá para a última posição da tabela.

O United busca desesperadamente uma reação no campeonato. A equipe não vence pela liga desde o triunfo por 5 a 2 em casa sobre o recém-promovido Ipswich Town, em 30 de agosto.

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A permanência de Carrick no cargo foi posta à prova ao longo dessa sequência ruim. Embora a virada por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League, na terça-feira, tenha dado algum fôlego ao técnico de 45 anos, seu futuro a longo prazo segue incerto. Uma atuação ruim contra o Aston Villa de Unai Emery pode levar a diretoria a trocar de treinador.

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Carrick cobra uma reação

Em declarações na sexta-feira, Carrick afirmou que a vitória sobre a Roma na competição europeia melhorou o ambiente no elenco. Ele ressaltou que o grupo tem qualidade para sair da situação atual, ainda que as atuações recentes no campeonato indiquem o contrário.

“Obviamente, é uma reação positiva”, explicou Carrick. “Mas não é como se, de repente, estivéssemos nos empolgando demais. Já vi o suficiente dos jogadores. Sei do que somos capazes.”

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O treinador insiste que a capacidade da equipe permanece intacta. “Vocês sabem do que somos capazes como equipe. Já provamos isso ao longo do tempo”, acrescentou. “Só não provamos isso o suficiente ultimamente, mas sabemos que essa capacidade existe. Os jogadores treinaram muito bem. Não estou dizendo isso só por dizer.”

Um confronto decisivo em Old Trafford

O United receberá o Aston Villa em Old Trafford sabendo que precisa reagir imediatamente. A equipe de Emery representa um grande desafio, e o técnico do United, sob pressão, tem muito em jogo.

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Qualquer resultado que não seja uma vitória aprofundará a crise e poderá encerrar a passagem de Carrick pelo cargo. O Manchester United precisa transformar a capacidade de reação demonstrada no meio da semana, na competição europeia, em pontos no campeonato, ou corre o risco de se firmar em uma luta real contra o rebaixamento.