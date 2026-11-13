Crise defensiva da França se agrava com saída de Dayot Upamecano, astro do Bayern de Munique, da seleção por motivos pessoais após derrota para a Itália

Upamecano deixa a seleção após decepção na Liga das Nações
A seleção francesa confirmou que Upamecano deixou oficialmente o elenco por motivos pessoais. O zagueiro do Bayern de Munique recebeu autorização para voltar à Alemanha na sexta-feira após uma conversa direta com o técnico Zinedine Zidane, segundo a AP.
A derrota em Milão foi particularmente dolorosa para a França, pois representou a primeira vitória da Itália sobre os franceses em casa em 64 anos. Para Zidane, foi um batismo de fogo em seu novo cargo. O ex-meio-campista assumiu o comando no lugar de Didier Deschamps após a Copa do Mundo, e o resultado marca sua primeira derrota no cargo enquanto tenta reconstruir a seleção.
Upamecano participou da partida de quinta-feira, mas não voltará a atuar nesta Data Fifa. A Federação Francesa de Futebol informou que o jogador retornaria imediatamente a Munique.
Zidane enfrenta crise na defesa
A saída de Upamecano é apenas a mais recente de uma longa série de ausências que desfalcaram a seleção francesa. Zidane tem sido obrigado a lidar com um número extraordinário de lesões na defesa e no meio-campo.
Esses contratempos se somam a uma série de baixas importantes ocorridas antes mesmo do início da Data Fifa. William Saliba, Jules Kounde e Maxence Lacroix já estavam indisponíveis, deixando a defesa francesa com pouquíssimas opções. Além disso, o elenco também não conta com Manu Kone, Ousmane Dembele e Esteban Lepaul.
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Itália assume a liderança do grupo na Liga das Nações
Enquanto a França enfrenta dificuldades para contar com seus jogadores, a Itália vive uma retomada. O atacante da Inter Pio Esposito foi o destaque da seleção italiana ao marcar dois gols na quinta-feira e garantir a vitória histórica. O resultado levou a Itália à liderança do Grupo A1.
A mudança tática sob o comando de Zidane ainda está no início, mas a falta de estabilidade defensiva ficou evidente diante do eficiente ataque italiano. Sem tantos titulares habituais, a França pareceu desorganizada durante boa parte da partida.
Mbappe pode voltar contra a Turquia
A França agora precisa voltar suas atenções para o jogo de domingo contra a Turquia, em busca de uma recuperação. Há, porém, um sinal de esperança para a seleção francesa: Kylian Mbappe pode voltar ao time titular.
Vencer no domingo é essencial para Zidane se quiser acompanhar a Itália na liderança do grupo. Com a defesa desfalcada pelas lesões e pela saída de Upamecano, caberá aos jogadores de ataque apresentar uma atuação dominante. Resta saber como Zidane reorganizará o elenco reduzido para lidar com o número crescente de ausências.