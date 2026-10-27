A crise envolvendo o francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, se agravou na China, depois que a emissora pública CCTV decidiu suspender a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol das quais ele participa, além de retirar os anúncios em que aparece, em meio à polêmica provocada por declarações atribuídas a ele sobre o antigo líder chinês Mao Tsé-Tung.

A agência de notícias espanhola "Efe" informou, citando o jornal local "The Paper" e fontes dentro do canal, que a decisão entrou em vigor na noite de segunda para terça-feira, sem anúncio oficial até o momento, em mais uma escalada da crise que levou empresas chinesas a encerrarem seus contratos publicitários com o atacante do Real Madrid.

A medida veio após três empresas chinesas — a "Dongpeng" de bebidas, a "Mengniu" de laticínios e a "Milkground" de fabricação de queijos — anunciarem o fim de sua parceria com Mbappé, após terem usado seu nome e imagem em suas campanhas publicitárias.

As empresas justificaram suas decisões pelo compromisso com uma política de "tolerância zero" com declarações ou atitudes que considerem ofensivas aos sentimentos nacionais chineses, num momento em que a polêmica se ampliou nas plataformas de redes sociais do país.

Qual é a história da crise de Mbappé com Mao Tsé-Tung?

A crise começou após a circulação de um vídeo em que Mbappé fala sobre as imagens satíricas criadas usando seus traços, indicando que a que mais o faz rir é uma montagem que mostra seu rosto no corpo de um homem que ele acredita ser um "ditador chinês".

Apesar de o serviço de checagem digital de fatos da agência France Presse não ter conseguido, inicialmente, confirmar a autenticidade do vídeo, a interpretação que circulou ligou a fala do jogador a uma imagem satírica que mostra seu rosto montado sobre uma foto de Mao Tsé-Tung, o antigo líder chinês.

O episódio provocou amplas críticas na China, em meio a acusações de que Mbappé teria ofendido os sentimentos nacionais, enquanto a questão passou de uma polêmica nas redes sociais a uma crise cujos efeitos se estenderam aos contratos de patrocínio e de transmissão esportiva.

Pequim entra na crise

A escalada não se limitou às redes sociais e às empresas patrocinadoras, já que o Ministério das Relações Exteriores da China entrou na questão, considerando natural que os chineses rejeitem declarações que entendam ser ofensivas a eles.

Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse, durante uma coletiva de imprensa periódica, na terça-feira: "Quaisquer palavras ou ações que firam os sentimentos do povo chinês serão naturalmente recebidas com ampla rejeição por toda a sociedade chinesa".

Enquanto não houve anúncio oficial da CCTV sobre a suspensão da transmissão das partidas, segundo as informações contidas nos relatos, Mbappé enfrenta repercussões crescentes no mercado chinês, com o fim de três contratos publicitários e a possibilidade de os torcedores serem privados de assistir às partidas do Campeonato Espanhol das quais o astro do Real Madrid participa.



