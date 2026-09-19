Kamil Grabara sofreu um duro golpe. Dois dias depois de sua estreia pela Juventus na Liga Europa contra o NEC, o goleiro polonês rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Grabara viveu um verão maravilhoso e, apesar do rebaixamento na Bundesliga com o VfL Wolfsburg, deu um grande salto na carreira com sua transferência para a Juventus. O clube o contratou por empréstimo, com opção de compra, como segunda opção atrás de Guglielmo Vicario.

Grabara precisou esperar um pouco por sua estreia, mas recebeu sua chance contra o NEC e a aproveitou com as duas mãos. Com um passe firme pelo meio, ele encontrou Nico González, que abriu o placar.

A Juventus acabou vencendo com facilidade por 5 a 0 os Nijmegenaren. Com o clean sheet garantido, tudo deu completamente errado para Grabara no sábado, no campo de treinamento dos Bianconeri .

O goleiro sofreu uma lesão no joelho e os exames mostraram que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. "O jogador passará por uma consulta ortopédica nos próximos dias para definir o plano de tratamento", informou a Juventus.

Com isso, o técnico Luciano Spalletti tem um problema. Atrás de Vicario, ele agora tem apenas o veterano Carlo Pinsoglio, de 36 anos, como opção. O goleiro reserva está ligado há muitos anos à Juventus, pela qual atuou em seis partidas até hoje.

A Juventus definitivamente não tem tido sorte na parte médica nesta temporada. Antes, Kenan Yildiz (pé), Khéphren Thuram (joelho), Manuel Locatelli (joelho), Jeff Ekhator (posterior da coxa), Juan Cabal (músculo) e Jérémie Boga (posterior da coxa) já haviam sido afetados por lesões.