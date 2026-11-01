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O emocionante empate do Bayern de Munique por 2 a 2 com o Borussia Dortmund custou caro ao líder da Bundesliga, que enfrenta uma lista crescente de lesionados. Vários jogadores importantes do gigante bávaro tiveram de deixar o campo durante o confronto decisivo, reduzindo drasticamente as opções de ataque da equipe para os próximos jogos da Champions League.

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Saibari e Gnabry podem ficar afastados por um longo período

O empate contra o Dortmund ficou em segundo plano diante da preocupação com as condições físicas de Ismael Saibari e Serge Gnabry. Saibari, que foi uma ameaça constante durante toda a partida, deixou o estádio de muletas após uma colisão dolorosa. O jogador da seleção marroquina pareceu torcer o tornozelo durante uma sequência agitada na área, depois que o goleiro do BVB, Gregor Kobel, defendeu sua finalização à queima-roupa.

A situação de Gnabry é igualmente preocupante para a comissão técnica. O experiente ponta precisou sair apenas dois minutos depois de Saibari, aparentemente por um problema muscular que pode deixá-lo afastado por várias semanas. O diretor esportivo Max Eberl pouco fez para tranquilizar a torcida do Bayern ao falar com a imprensa logo após o apito final. “As duas lesões são um pouco mais graves. Não posso dar um prognóstico nem um diagnóstico agora, isso ainda será feito, mas parece que ambas são mais graves”, disse ele, segundo o BILD.

Olise também manca e aumenta as dores de cabeça de Kompany para escalar o time

As preocupações não se limitaram aos jogadores substituídos: Michael Olise também foi visto mancando bastante a caminho do ônibus da equipe. O meia francês terminou a partida, mas aparentava sentir um desconforto considerável depois que a adrenalina do jogo passou. O Bayern espera que seu problema seja menos grave do que os de seus companheiros, embora ainda haja muita incerteza.

“No caso de Olise, neste momento achamos que não é tão grave, mas é relativamente difícil afirmar isso logo depois de jogos como esse, com a adrenalina ainda presente. Vamos supor, porém, que não seja tão grave”, explicou Eberl ao ser questionado sobre o ex-jogador do Crystal Palace.

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Eberl admite que a situação está ficando difícil

Com o departamento médico agora lotado, a frustração é evidente no Bayern. O clube esperava usar o jogo contra o Dortmund como ponto de partida para uma sequência de atuações dominantes, mas agora precisa se concentrar em limitar os danos. A falta de opções no ataque pode obrigar a equipe a fazer mudanças táticas ou a promover jovens jogadores para preencher as lacunas deixadas por Saibari e Gnabry.

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Eberl admitiu que a quantidade de contratempos está se tornando difícil de administrar para a direção do clube. “Neste momento, tudo o que está acontecendo ao nosso redor parece um pouco pesado”, confessou o diretor esportivo.

Desfalques se acumulam para o confronto com o Atlético de Madrid

Essa nova onda de lesões chega no pior momento possível, com um confronto decisivo pela Champions League contra o Atlético de Madrid na terça-feira. O Bayern já não contava com Luis Diaz e Jamal Musiala, dois de seus jogadores mais criativos. A ausência de Musiala tem sido especialmente sentida, e a perspectiva de enfrentar o time de Diego Simeone sem vários titulares do ataque é preocupante para o líder da Bundesliga.

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A crise vai além dos jogadores de linha, já que o experiente goleiro Manuel Neuer também não pôde viajar a Dortmund devido a problemas persistentes no pé. Para piorar, o técnico Vincent Kompany não esteve à beira do campo no Der Klassiker após uma breve internação hospitalar. O acúmulo de ausências deixou o elenco com menos opções do que o habitual na entrada do período mais intenso da campanha de outono.