O Barcelona enfrentará grandes dificuldades caso queira fechar novas contratações durante a próxima janela de transferências de inverno.

De acordo com o jornal "Marca", o Barcelona demonstra confiança de que não precisará de nenhuma contratação durante o período de transferências de inverno, já que a equipe de Hansi Flick compete em um nível excelente, após vencer todos os seus 8 jogos, e conta com pelo menos dois jogadores para cada posição.

Ainda assim, caso haja necessidade de reforços, será preciso primeiro se desfazer de alguns jogadores, pois, apesar da melhora da situação financeira, ela não é significativa.

E, embora o Barcelona vá ter um saldo positivo no que diz respeito ao fair play durante o próximo período de transferências de inverno, isso não lhe permite fechar quaisquer negociações.

Ferran Olivé, vice-presidente para Assuntos Econômicos do Barcelona, disse nesta quarta-feira no programa "Què t'hi jugues!": "Precisamos vender alguns jogadores".

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E prosseguiu: "Nosso saldo no fair play era negativo. Levamos cinco anos para chegar a um saldo de 1 para 1. Não foi fácil".

Olivé completou: "Para que o time principal funcione com eficiência, é preciso fornecer as ferramentas necessárias. Tudo se resume a vencer. Quando assumimos, nos faltavam recursos. O que mais me preocupa, e minha prioridade máxima, é concluir o projeto do estádio Camp Nou".

E enfatizou: "Com a conclusão do estádio e o bom desempenho da equipe, os patrocínios vão aumentar e venderemos mais nas lojas. É um ciclo positivo. Por isso pedimos aos sócios que aumentem o teto de financiamento, pois ele é a pedra angular do projeto".

As estimativas indicam que as receitas do Spotify Camp Nou vão variar entre 425 e 450 milhões de libras esterlinas por ano.

O vice-presidente destacou, em particular, a importância econômica do estádio Camp Nou.

Ferran Olivé revelou: "Quando o estudo foi realizado, e quando os investidores entraram, estimou-se que teríamos receitas entre 350 e 375 milhões. Achávamos que teríamos mais dificuldade em vender os assentos VIP, mas eles foram praticamente todos vendidos. Foi um sucesso extraordinário. As receitas agora são estimadas entre 425 e 450 milhões de libras esterlinas".