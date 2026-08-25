O clube português Benfica renovou seu interesse na contratação do lateral-esquerdo marroquino Sofyan Amrabat antes do fechamento da atual janela de transferências de verão, sem ter apresentado ainda uma proposta oficial ao clube saudita Al-Qadsiah, cujo contrato com o jogador de 25 anos se estende até 2029, em meio a obstáculos que dificultam sua participação regular com a equipe.

De acordo com o jornal português "A Bola", a diretoria do Benfica se informou sobre a situação de Amrabat, que havia se juntado ao Al-Qadsiah após o término de seu contrato com o Utrecht, da Holanda, depois de ter sido alvo de vários grandes clubes, entre eles Benfica, Sporting de Lisboa e Porto.

O astro marroquino desperta o interesse dos clubes graças ao seu desempenho ofensivo destacado, tendo disputado na temporada 2025-2026 com o Utrecht 50 partidas, nas quais marcou 4 gols e deu 18 assistências.

Reportagens da imprensa saudita mencionaram que Amrabat enfrenta dificuldades de adaptação e não disputou nenhuma partida oficial até o momento, tendo sido, inclusive, excluído das listas das primeiras partidas. Essa crise se deve ao regulamento do Campeonato Saudita, que impõe um limite máximo de apenas 8 jogadores estrangeiros na relação de cada jogo, ao passo que o Al-Qadsiah possui 14 jogadores estrangeiros em seu elenco, entre eles Julian Weigl, o internacional português Otávio e o holandês Tijjani Reijnders, recém-chegado do Manchester City, o que aumenta a pressão para abrir mão de seus serviços, já que a diretoria do clube estuda as opções de venda definitiva ou de empréstimo.

O técnico Marco Silva busca reforçar o setor esquerdo para que Amrabat seja uma opção imediata e direta ao lado do sueco Samuel Dahl e do jovem José Neto (18 anos), embora a diretoria do Benfica tenha várias opções no radar e esteja avaliando todas as alternativas antes de dar um passo oficial.

E, apesar de o contrato de Amrabat, que se estende até 2029, e de seu elevado salário, de cerca de 7 milhões de euros por ano, dificultarem a missão do ponto de vista financeiro para os clubes portugueses, sua ausência das partidas e a lotação da relação do Al-Qadsiah com estrangeiros deixam a porta aberta para a concretização do negócio nos últimos instantes do mercado de transferências.