O mundo do futebol está passando por uma revolução tecnológica, impulsionada pelo crescente envolvimento com criptomoedas. Clubes, jogadores e torcedores estão cada vez mais integrados a essas novas tecnologias, que prometem transformar a forma como o esporte é financiado, gerido e consumido.

Isso tudo porque temos visto inúmeras empresas de criptomoedas interessadas em registrar sua presença no futebol, como por exemplo, através de diversas parcerias de patrocínio estabelecidas nos últimos anos.

Dessa forma, diversos clubes de elite, como FC Barcelona, Juventus e Manchester City, firmaram acordos de patrocínio com empresas de criptomoedas. O Barcelona, por exemplo, recebeu ofertas significativas de empresas do setor para ser seu patrocinador principal. Além disso, plataformas como Socios.com e JOBChain estamparão suas marcas nas camisas do Inter de Milão e Cádiz, respectivamente.

Por isso, podemos dizer que essas parcerias aumentam a exposição destes investimentos para uma audiência global, tornando-as criptomoedas promissoras para investidores e entusiastas.

Iniciativas dos Clubes Brasileiros

O Brasil não está de fora deste mercado e cada vez mais vemos os clubes brasileiros se destacando no uso de criptomoedas.

O Avaí, por exemplo, criou sua própria moeda virtual, batizada de Avaí Token, uma iniciativa que visa aumentar a interação com seus torcedores e gerar novas fontes de receita. Em uma linha diferente, o Athletico Paranaense fez uma parceria com uma empresa especializada em futebol que já contava com uma estrutura para criptomoedas, oferecendo uma gama de produtos do time.

Além disso, os tokens de torcedores (Fan Tokens) são outra inovação significativa. Temos, por exemplo, o Palmeiras Fan Token (VERDAO), que pode ser negociado em exchanges de criptomoedas como o Mercado Bitcoin. O VERDAO teve uma alta histórica de US$1,29 em dezembro de 2023.

A parte mais interessante é que muitos destes tokens permitem que os torcedores participem de decisões do clube, recebam recompensas exclusivas e até mesmo invistam em seus clubes favoritos.

Como se beneficiar de criptomoedas promissoras?

Investir em criptomoedas promissoras pode ser uma estratégia lucrativa, mas requer pesquisa, planejamento e uma compreensão clara do mercado. Por isso, antes de investir, é crucial identificar quais criptomoedas têm maior potencial de crescimento. Considere os seguintes fatores ao fazer sua pesquisa:

Tecnologia e Inovação : Avalie a tecnologia subjacente da criptomoeda. Projetos com inovações tecnológicas, como o 5thScape com seu foco em AR e VR, têm maior potencial de crescimento.

Equipe de Desenvolvimento : Verifique a experiência e a credibilidade da equipe por trás do projeto. Uma equipe forte e bem-conectada pode executar melhor a visão do projeto.

Parcerias e Colaborações : Projetos com parcerias estratégicas, como os clubes de futebol que adotaram tokens de torcedores, tendem a ter mais exposição e adoção.

Utilidade e Aplicação: Considere a utilidade da criptomoeda. Tokens com aplicações práticas, como NFTs e Fan Tokens, geralmente têm mais demanda.

5thScape: uma oportunidade promissora

Uma das criptomoedas promissoras que merece destaque é o 5thScape ($5SCAPE). Este projeto baseado em Ethereum foca no desenvolvimento de AR e VR, incluindo a criação de uma série de videogames VR como Cage Conquest, Epic Cricket Arena, Immersive Kickoff, Archery Master e Thrust Hunter.

Além disso, o 5thScape planeja desenvolver seu próprio hardware de VR, incluindo um headset e uma cadeira de jogos AR.

Analistas preveem que o 5thScape poderá crescer significativamente até 2025, especialmente se houver um mercado de alta para criptomoedas. O lançamento de novos jogos e a introdução de um marketplace para desenvolvedores de AR e VR podem aumentar a demanda pelo token $5SCAPE.

Por isso, muitos acreditam que em 2025, o preço do $5SCAPE pode triplicar, atingindo US$0,30, com um crescimento potencial ainda maior se houver um entusiasmo renovado pela tecnologia VR. Vale ressaltar que hoje, o preço de venda do token é de US$ 0,00327.

Além disso, até 2030, espera-se que o 5thScape lance seu headset VR Ultra, competindo com os principais players do mercado, como o Oculus. As vendas de headsets VR, projetadas para atingir US$61 bilhões anualmente até 2030, podem impulsionar significativamente o valor do $5SCAPE.

Conclusão

As criptomoedas promissoras estão moldando o futuro do futebol, proporcionando novas formas de financiamento, gestão e engajamento.

Projetos como o 5thScape exemplificam o potencial revolucionário dessas tecnologias. Ao integrar-se com o mundo do futebol e oferecer oportunidades de investimento inovadoras, o 5thScape e outros tokens semelhantes estão prontos para transformar a economia do esporte.

