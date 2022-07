Criciúma x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (9), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Vasco se enfrentam neste sábado (9), no Heriberto Hulse, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há duas rodadas (uma derrota e um empate), o Vasco busca voltar a vencer na Segundona para reduzir a diferença para o líder Cruzeiro.

Para o confronto, o técnico Maurício Souza não poderá contar com Edimar e Gabriel Pec, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Nenê e Gabriel Dias, com lesões na panturrilha e no joelho, respectivamente, lesionados, também seguem fora. Assim, Léo Matos e Palácios podem permanecer no time titular.

Do outro lado, o Criciúma, com 23 pontos, luta para entrar no G-4. Até o momento, soma seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 10 vitórias, contra sete do Criciúma, além de um empate. O último encontro, válido pela Série B de 2021, o time catarinense venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Danilo Boza e Zé Vitor; Yuri Lara, Andrey Santos e Palacios; Figueiredo, Raniel e Riquelme.

Possível escalação do Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Kadu e Marcelo Hermes; Léo Costa, Rômulo, Arilson e Marquinhos Gabriel; Lucas Xavier e Caio Dantas.

Desfalques da partida

Vasco:

Edimar e Gabriel Pec: suspensos ( terceiro cartão amarelo).

Nenê e Gabriel Dias: lesionados.

Criciúma:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Criciúma x Vasco DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Heriberto Hulse - Criciúma, SC HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 0 Vasco Série B 30 de junho de 2022 Vasco 0 x 0 Sport Série B 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Vasco Série B 16 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Vasco x Ituano Série B 19 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 2 Criciúma Série B 2 de julho de 2022 Criciúma 0 x 1 Nação Campeonato Catarinense 6 de julho de 2022

Próximas partidas