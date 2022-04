Criciúma x Sport: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Criciúma e Sport se enfrentam neste sábado (23), no Heriberto Hulse, a partir das 11h (de Brasília), pela terceira rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Criciúma x Sport DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Heriberto Hulse - Criciúma, SC HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza - RS

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira - SC

VAR: Daiane Caroline Muniz - SP

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (23), no Heriberto Hulse.

Partiu Criciúma ✈️ Sábado tem Leão! pic.twitter.com/EnsgNORXbR — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 21, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Após duas temporadas na Série C, o Criciúma está de volta à Segundona, mas embora o torneio esteja na terceira rodada, o Tigre fará apenas o seu segundo jogo no torneio.

Depois de ter a primeira rodada contra o CSA adiada, a equipe venceu o Londrina por 1 a 0, enquanto o Sport venceu o Sampaio Corrêa na rodada de estreia por 1 a 0, e na sequência empatou sem gols com o Guarani.

Agora, o Leão entra em campo buscando quebrar a escrita no estádio Heriberto Hülse. Em sete jogos contra o Criciúma, o Sport registra seis derrotas e um empate.

"Será um jogo de extrema importância. Sabemos da dificuldade do jogo e da força da nossa equipe também. Acho que o jogo com o Guarani nos uniu ainda mais. Agora, com a chegada de reforços, a gente sabe que isso só tem a agregar. Temos que trabalhar bastante essa semana, com adaptação do horário, distância da viagem, clima, que é outro em Criciúma, e nos adaptar o máximo possível para buscar os três pontos, que serão de muita importância", afirmou Bruno Matias.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Criciúma Copa do Brasil 18 de março de 2022 Criciúma 1 x 0 Londrina Série B 15 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Criciúma Série B 27 de abril de 2022 21h (de Brasília) Criciúma x Novorizontino Série B 1 de maio de 2022 11h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 9 de abril de 2022 Guarani 0 x 0 Sport Série B 16 de abril de 2022

Próximas partidas