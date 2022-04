Criciúma x Sport: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 202

O Sport visita o Criciúma na manhã deste sábado (23), às 11h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela terceira rodada da Série B do Brasileiro.

Depois de ter a primeira rodada contra o CSA adiada, o Tigre venceu o Londrina por 1 a 0, enquanto Sport bateu o Sampaio Corrêa na estreia por 1 a 0, e na sequência empatou sem gols com o Guarani.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Apesar do equílibrio ser a marca do confronto, - são sete vitórias para o Criciúma, contra cinco do Sport, além de três empates - no Majestoso, o Tigre nunca perdeu para o Leão. Dos sete jogos no Heriberto Hülse, foram seis vitórias e um empate.

Agora, para o duelo deste sábado (23), Zé Marcos espera o apoio da torcida para emplacar o segundo triunfo consecutivo na Série B.

"Sabemos da importância da torcida, vimos isso no jogo passado. Vocês empurram a gente. Esperamos que sábado novamente esteja lotado para nos ajudar", afirmou

A tendência é que o técnico Cláudio Tencati repita a escalação que venceu o Londrina na última rodada.

Caio Dantas, Léo Gonçalves e Hélder, lesionados, seguem fora.

Já o Sport terá como principal novidade o retorno de Thyere, que não enfrentou o Guarani por desgaste muscular. Desta forma, Fábio Alemão deixa o time titular.

Por outro lado, Rodrigão, lesionado, é tratado com dúvida.

Possível escalação do Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Marquinhos Gabriel; Fellipe Mateus, Rafael Bilu e Thiago Alagoano

Possível escalação do Sport: Mailson; Ezequiel (Ewerthon), Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Pedro Naressi e Bruno Matias; Luciano Juba, Bill e Javier Parraguez.

DESFALQUES

SPORT:

Everton Felipe e Thiago Lopes: departamento médico

CRICIÚMA:

Caio Dantas, Léo Gonçalves e Hélder: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza - RS

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira

VAR: Daiane Caroline Muniz - SP

Auxiliar VAR: Herman Brumel Vani - SP

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Criciúma e Sport será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (23), no Heriberto Hulse.