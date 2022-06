Criciúma x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão Série B 2022

Jogo acontece nesta terça (7), pela 11ª rodada da segunda divisão nacional; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo válido pela 11ª rodada da Série B, do Brasileirão, o Cricúma recebe o Sampaio Corrêa nesta terça-feira (07) às 20h30 (de Brasília), no Estádio Majestoso, em Santa Catarina. O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV ou streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Criciúma x Sampaio Corrêa DATA Terça-feira, 7 de junho de 2022 LOCAL Majestoso - Criciúma, SC HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)



Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)



VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

Informações da partida

Em busca de uma melhor posição na tabela e dos tão preciosos três pontos em casa, o Criciúma está na 17ª colocação do Brasileirão Série B, com apenas duas vitórias em dez duelos disputados. Nas outras partidas, marcou quatro derrotas e quatro empates.

Pelo outro lado, o Sampaio Corrêa vive fase não tão distante, já que, apesar de estar na oitava colocação, se distancia do Criciúma em apenas dois pontos, com uma vitória a mais e um empate a menos, brigando também pela soma de pontos que possam jogar a classificação para o topo da tabela.

Em seus últimos jogos, o Criciúma acabou derrotado por 2 a 1 pelo Bahia, que empatou e virou a partida com um jogador a menos no confronto. Já o Sampaio ficou no 0 a 0 com o Novorizontino, jogando fora de casa.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Hermes; Rômulo e Arilson; Bilú, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus e Caio Dantas.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateusinho, Allan, Nilson e Lucas Hipólito; André e Eloir; Pimentinha, Rafael Vila, Catatáu e Gabriel Poveda.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques.

Últimos resultados e próximos jogos

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Lages 0 x 2 Criciúma Catarinense Série B 29 de maio de 2022 Bahia 2 x 1 Criciúma Campeonato Brasileiro Série B 04 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Sampaio Corrêa Campeonato Brasileiro Série B 07 de junho de 2022 20h30 (de Brasília) Chapecoense x Criciúma Campeonato Brasileiro Série B 10 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 1 Guarani Campeonato Brasileiro Série B 28 de maio de 2022 Novorizontino 0 x 0 Sampaio Corrêa Campeonato Brasileiro Série B 04 de junho de 2022

Próximas partidas