Criciúma x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (15), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Heriberto Hulse, a partir das 19h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Vasco por 1 a 0 na última rodada, o Criciúma busca a recuperação na Segundona para seguir na luta pelo G-4. Com 23 pontos, a equipe está a seis pontos do Grêmio, que fecha a zona de classificação.

Do outro lado, a Ponte Preta, brigando para não entrar na zona de rebaixamento, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com Thiago Oliveira e Bernardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, a Macaca soma 10 vitórias, contra duas do Criciúma, além de sete empates. No último encontro, válido pela Copa do Brasil de 2021, a equipe de Santa Catarina avançou nos pênaltis após empate no tempo normal por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Criciúma: Gustavo, Cristovam, Rodrigo, Kadu e Marcelo Hermes; Léo Costa e Arison; Lucas Xavier, Marquinhos Gabriel e Felipe Mateus; Caio Dantas.

Possível escalação do Ponte Preta: Caíque França; Norberto, Douglas Mendes, Fábio Sanches e Artur; Léo Naldi, Danilo Gomes, Wesley Fraga e Fessin; Lucca e Nicolas.

Desfalques da partida

Criciúma:

sem desfalques confirmados.

Ponte Preta:

Thiago Oliveira e Bernardo: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Criciúma x Ponte Preta DATA Sexta-feira, 14 de julho de 2022 LOCAL Heriberto Hulse - Criciúma, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: (GO)

Assistentes: (PR)

Quarto árbitro: (RJ)

VAR: (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 0 x 1 Nação Catarinense 7 de julho de 2022 Criciúma 0 x 1 Vasco Série B 9 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani de Palhoça Catarinense Adiado - Tombense x Criciúma Série B 19 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 0 Tombense Série B 3 de julho de 2022 CSA 0 x 1 Ponte Preta Série B 7 de julho de 2022

Próximas partidas