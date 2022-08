Criciúma x Operário: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (17), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Operário se enfrentam nesta quarta-feira (17), no Heriberto Hulse, a partir das 19h (de Brasília), pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há quatro jogos (três empates e uma derrota), o Criciúma com 30 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória.

Para o confronto, o técnico Cláudio Tencati terá os retornos do goleiro Gustavo e o atacante Lohan, que cumpriram suspensão na derrota para o Novorizontino na última rodada.

Do outro lado, o Operário, com 25 pontos, vem de uma derrota e um empate, e luta para se afastar do risco de rebaixamento. Atualmente, está a dois pontos do Guarani, equipe que abre o Z-4.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Operário soma quatro vitórias, contra duas do Criciúma, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação da Operário: Vanderlei; Arnaldo, Gustavo, Reniê e Fabiano; Ricardinho, Rafael Chorão e Tomas Bastos; Paulo Victor, Kalil e Felipe Garcia.

Possível escalação do Criciúma: Gustavo; Willean Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho; Jhony Douglas, Danielzinho e Rômulo; Douglas Baggio, Ronaldo e Lohan.

Desfalques da partida

Operário:

Rafael Bonfim, Alemão, Willian Machado e Felipe Saraiva: departamento médico.

Criciúma:

Léo Costa, Claudinho, Cristovam, Rafael Bilu e Tiago Marques: lesionados.

Quando é?

JOGO Criciúma x Operário DATA Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 LOCAL Heriberto Hulse - Criciúma, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Operário

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 5 x 1 Operário Série B 9 de agosto de 2022 Operário 1 x 1 Sampaio Corrêa Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x CSA Série B 27 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Ituano x Operário Série B 30 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 0 x 0 Guarani Série B 10 de agosto de 2022 Novorizontino 3 x 1 Criciúma Série B 14 de agosto de 2022

Próximas partidas