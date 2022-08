Criciúma x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (10), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (10), no Heriberto Hulse, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento, com 19 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos.

Para o confronto, o técnico Mozart terá o retorno de Isaque, enquanto Giovanni Augusto pode voltar a campo após um mês.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma 11 vitórias, contra seis do Criciúma, além de seis empates. No primeiro turno da Série B 2022, o Guarani venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação da Guarani: Maurício Kozlinski; Diego Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Madison e Eduardo Person; Bruno José, Nicolas Careca e Yago.

Possível escalação do Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Marquinhos Gabriel; Fellipe Mateus, Rafael Bilu e Thiago Alagoano.

Desfalques da partida

Guarani:

sem desfalques confirmados.

Criciúma:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Criciúma x Grêmio DATA Quarta-feira, 10 de agosto de 2022 LOCAL Heriberto Hulse - Criciúma, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 1 Guarani Série B 28 de julho de 2022 Guarani 1 x 2 Grêmio Série B 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Náutico Série B 13 de agosto de 2022 18h30 (de Brasília) Ponte Preta x Guarani Série B 20 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani de Palhoça 1 x 3 Criciúma Catarinense Série B 5 de agosto de 2022 Criciúma 2 x 1 Guarani de Palhoça Catarinense Série B 8 de agosto de 2022

Próximas partidas