Criciúma x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (30), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (30), no estádio Heriberto Hulse, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três partidas e vindo de derrota dentro da casa na última rodada, o Grêmio e o técnico Roger Machado chegam pressionados para o duelo desta terça.

O Tricolor é o terceiro colocado, com 44 pontos marcados, mas não terá Ferreira, Kannemann, Jhonata Robert e Biel, lesionados.

Do outro lado, o Criciúma quer aproveitar o momento instável do adversário para somar pontos e subir na tabela. O Tigre, que poupou vários jogadores na rodada passada, está em 11º lugar, com 34 pontos.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRICIÚMA: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson; Hygor, Thiago Alagoano e Fellipe Mateus; Lohan.

Possível escalação do GRÊMIO: Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves (Natã) e Nicolas; Lucas Leiva, Villasanti e Bitello; Campaz, Diego Souza e Guilherme..

Desfalques da partida

Grêmio:

Ferreira, Kannemann, Jhonata Robert e Biel: lesionados

Criciúma: sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Criciúma x Grêmio DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Ituano Série B 26 de agosto de 2022 Grêmio 2 x 2 Cruzeiro Série B 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Vila Nova Série B 2 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília) Grêmio x Vasco Série B 11 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 0 Criciúma Série B 27 de agosto de 2022 Criciúma 3 x 1 Nação Esportes Catarinense Série B 24 de agosto de 2022

Próximas partidas