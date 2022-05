Criciúma x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece nesta sexta-feira (27), pela nona rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (27), no Heriberto Hulse, a partir das 21h30 (de Brasília), pela nona rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Criciúma x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 27 de maio de 2022 LOCAL Heriberto Hulse - Criciúma, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu - PR

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira - SC

VAR: Rodrigo Carvalhães - RJ

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (27), no Heriberto Hulse.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com cinco vitórias consecutivas na Série B, o Cruzeiro volta a campo buscando alcançar o sexto triunfo nos 10 primeiros jogos do torneio. Marca atingida apenas pelo Corinthians, em 2008.

Atualmente, a Raposa aparece nas primeiras posições da Segundona, com 19 pontos, enquanto o Criciúma, com 10, vem de uma vitótia e um empate.

Mais artigos abaixo

Em 17 jogos entre as equipes, são 10 vitórias do Cruzeiro, cinco empates e apenas dois triunfos catarinenses. A equipe mineira não é derrotada desde 2002, pela Copa Sul-Minas, quando perdeu por 2 a 1.

🦊📋 Estes são os nossos atletas relacionados para a partida contra o Criciúma!#CRIxCRU | #UmGiganteIncontestado pic.twitter.com/7BORrLs5BT — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 25, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 1 Cruzeiro Série B 15 de maio de 2022 Cruzeiro 2 x 0 Sampaio Corrêa Série B 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Cruzeiro Série B 3 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x CRB Série B 8 de junho de 2022 19h (de Brasília)

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 3 x 0 CRB Série B 14 de maio de 2022 Grêmio 0 x 0 Criciúma Série B 19 de maio de 2022

Próximas partidas