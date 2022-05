Criciúma x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Jogo da nona rodada da Série B acontece às 21h30 (de Brasília); confira o serviço da partida desta sexta-feira (27)

A bola vai rolar nesta sexta-feira (27) para Criciúma x Cruzeiro, clássico, pela nona rodada da Série B, a partir das 21h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse.

Embalado com cinco vitórias consecutivas na Segundona, a Raposa volta a campo buscando alcançar o sexto triunfo nos 10 primeiros jogos do torneio. Atualmente, aparece na ponta, com 19 pontos. Dois a mais que o Vasco, que venceu o Brusque e assumiu a vice-liderança provisória.

Do outro lado, o Criciúma, com 10, vem de uma vitótia (sobre o CRB) e um empate (com o Grêmio).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Heriberto Hulse, o Criciúma entra em campo focado em conquistar os três pontos, de acordo com o lateral Claudinhol.

''A expectativa está sendo muito grande. Vamos jogar contra o líder da competição, mas com o apoio da nossa torcida. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Todos estão sendo decididos no detalhe e esse não deve ser diferente. Sabemos da dificuldade da partida, mas vamos em busca de um grande resultado'', afirmou o jogador.

Marquinhos Gabriel, recuperado de lesão, pode retornar entre os titulares no lugar de Thiago Alagoano.

Por outro lado, Hygor, suspenso, é desfalque certo.

Já o Cruzeiro não poderá contar com Zé Ivaldo, suspenso. Assim, o técnico Paulo Pezzolano deve optar pela entrada de Geovane Jesus.

Outro desfalque certo da Raposa é Rafa Silva. Waguininho e Luvannor brigam por uma vaga no ataque.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Geovane, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos (Matheus Bidu); Willian Oliveira, Neto Moura e Fernando Canesin; Jajá, Waguininho (Luvannor) e Edu.

Possível escalação do Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Thiago Alagoano (Marquinhos Gabriel); Fellipe Mateus, Rafael Bilu e Caio Dantas.

DESFALQUES

CRUZEIRO:

Wagner Leonardo, João Paulo e Gabriel Brazão: lesionados

Zé Ivaldo: suspenso

Rafa Silva: poupado

CRICIÚMA:

Hygor: suspenso

Tiago Marques e Zé Marcos: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu - PR

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira - SC

VAR: Rodrigo Carvalhães - RJ

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Criciúma e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta sexta-feira (27).