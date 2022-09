Criciúma x Chapecoense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 31ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Chapecoense se enfrentam neste domingo (25), às 15h45 (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.

Vindo de três empates consecutivos, o Criciúma aparece no meio da tabela com 40 pontos, enquanto a Chapecoense busca emplacar a segunda vitória seguida para se afastar da zona de rebaixamento.

Para o confronto, a Chape trata como dúvida a presença de Willian Popp, poupado na vitória sobre o CSA por 1 a 0, mas Marcelo Freitas e Pablo Oliveira. retornam após cumprirem suspensão.

Em 56 jogos disputados entre as equipes, são 22 vitórias para cada lado, além de 12 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B de 2022, o Criciúma venceu por 3 a 2.

Escalações:

Escalação do provável CRICIÚMA: Luiz; Maicon Silva, Wanderson, Adalberto e Guilherme Santos; Marcão, Marcos Assunção e Rodrigo Andrade; Maurinho, Neto Baiano e Hugo.

Escalação do provável CHAPECOENSE: Saulo; Mailton, Frazan, Victor Ramos, Fernando, Ronei, Betinho, Thomás, Chrystian, Alisson, Perotti.

Desfalques

Criciúma

sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Betinho, lesionado, e Jonathan, suspenso (cartão vermelho), são desfalques certos.

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: Heriberto Hulse – Criciúma, SC

• Arbitragem: RAFAEL RODRIGO (árbitro), RAFAEL DA SILVA e MAÍRA MASTELLA (assistentes), EDSON DA SILVA (Quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)