Criciúma x Brusque: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (17), pela 13ª rodada da Série B; veja como acompanha na TV e na internet

Criciúma e Brusque fazem duelo catarinense na noite desta sexta-feira (17), às 19h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, pela 13ª rodada da Série B 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada

O Criciúma chega embalado para o jogo desta sexta, após conquistar três vitórias consecutivas. O Tigre é o sexto colocado do campeonato, com 18 pontos, e busca a vitória para seguir perto do G-4. O desfalque do time mandante é Rodrigo, suspenso.

Já o Brusque é o 14º colocado, com 13 pontos, e está ameaçado pelas equipes que vêm logo atrás. Assim, os visitantes sabem que o triunfo no duelo catarinense será de extrema importância para se manter fora da zona de rebaixamento. Além dos jogadores que estão no departamento médico, Rodolfo e Alex Ruan são desfalques por suspensão.

"Será um jogo muito difícil diante do Criciúma com o apoio da torcida deles. Mas eu gosto de jogar contra adversários difíceis com o estádio lotado. Vamos fazer de tudo para trazer os três pontos para Brusque", disse o lateral Pará.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Criciúma registra sete vitórias, contra seis do Brusque, além de sete empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Criciúma: Gustavo, Claudinho, Kadu (Zé Marcos), Rayan, Marcelo Hermes, Léo Costa, Rômulo, Arilson, Rafael Bilu, Caio Dantas e Marquinhos Gabriel.

Possível escalação do Brusque:

Jordan, Pará, Bruno Aguiar, Wallace Reis, Airton, Zé Mateus, Luiz Antonio, Álvaro, Jailson, Diego Jardel e Júnior Todinho.

Desfalques da partida

Criciúma

Rodrigo: suspenso.

Brusque:

Ianson, Sandro, Gabriel Taliari e Fernandinho: lesionados.

Rodolfo e Alex Ruan: suspensos.

Quando é?

JOGO Criciúma x Brusque DATA Sexta-feira, 17 de junho de 2022 LOCAL Estádio Heriberto Hulse, Criciúma - SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Moraes (GO)

Assistentes: Christian Sorence e Tiago Silva (GO)

Quarto árbitro: Charly Deretti (SC)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 3 x 1 C.A Catarinense Catarinense Série B 13 de junho de 2022 Chapecoense 2 x 3 Criciúma Série B 10 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caravaggio x Criciúma Catarinense Série B 19 de junho de 2022 15h (de Brasília) Criciúma x Metropolitano Catarinense Série B 22 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 1 Ituano Série B 11 de junho de 2022 Vila Nova 0 x 2 Brusque Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas