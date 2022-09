Criciúma x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela 29ª rodada da Segundona; veja como acompanharna TV

Buscando reduzir a diferença para o líder Cruzeiro, o Bahia visita o Criciúma nesta quinta-feira (8), no Heriberto Hulse, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de vencer o Tombense por 3 a 1 na última rodada, o Bahia busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para se manter na vice-liderança da Segundona. Atualmente, soma 50 pontos, nove a menos que o Cruzeiro.

"O triunfo contra o Tombense foi muito importante. Sabíamos que seria um jogo difícil, eles estão brigando para chegar no G4, mas graças a Deus fizemos uma partida muito boa, tivemos o apoio da nossa torcida, que é sempre muito importante, e é um resultado que nos dá mais confiança pra sequência da competição.", afirmou Gabriel Xavier.

Enderson Moreira terá o retorno de Luiz Henrique, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Tombense.

Do outro lado, o Criciúma, com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos da temporada, aparece no meio da tabela da Série B com 38 pontos.



Para o confronto em casa, o técnico Cláudio Tencati não poderá contar com Rodrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rayan e Henríquez brigam por uma posição.



Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma oito vitórias, contra sete do Criciúma, além de seis empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno da Série B, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Escalações:

Escalação do provável CRICIÚMA: Gustavo; Cristovam, Rayan (Henríquez)

e Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson, Hygor e Fellipe Mateus; Marcelo Hermes e Caio Dantas..

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus; Marcinho, Ignácio, Luiz Henrique e Rezende; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Vitor Jacaré e Davó.

Desfalques

CRICIÚMA

Rodrigo, que tomou o terceiro cartão amarelo no empate com o Cruzeiro, é desfalque certo, enquanto Claudinho, Léo Costa e Tiago Marques, lesionados, também estão fora.

BAHIA

O goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro Luiz Otávio e o lateral-esquerdo Matheus Bahia, lesionados, são baixas.

Quando é?

• Data: 8 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Heriberto Hulse – Criciúma, SC

• Arbitragem: LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA (árbitro), LUIZ ALBERTO ANDRINI e ANNE KESY GOMES (assistentes), DIEGO DA COSTA CIDRAL (Quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)