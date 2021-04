Criciúma x Ponte Preta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela segunda fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Criciúma x Ponte Preta DATA Quinta-feira, 8 de abril de 2021 LOCAL Estádio Heriberto Hülse - Criciúma, SC HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ponte busca a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil / Foto: Ponte Press

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canaus que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após eliminar o Gama na primeira fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta tem apenas uma dúvida para enfrentar o Criciúma: Locatelli ou Dawhan no meio-campo.

Ednei, com problema no tornozelo, e Thalles, que se recupera de uma cirurgia na vista, também estão fora.

Já o Criciúma deixou para trás o Marília, e agora precisa se recuperar após empatar com o Marcílio Dias em 1 a 1.

Elenco treinou hoje no Heriberto Hülse visando o confronto de quinta-feira pela @CopadoBrasil pic.twitter.com/yoZu0KvN4L — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) April 7, 2021

Provável escalação do Criciúma: Gustavo, Philipe Maia, Alemão, Marcel, Emanuel, Eduardo, Moacir, Vinícius Tsumita, Hélder, Gabriel Silva e Uilliam Barros.

Provável escalação da Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Barreto e Dawhan (Locatelli); Pedrinho, Camilo e Moisés; João Veras.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 0 x 1 Próspera Catarinense 1 de abril de 2021 Marcílio Dias 1 x 1 Criciúma Catarinense 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Metropolitano Catarinense 11 de abril de 2021 16h (de Brasília) Concórdia x Criciúma Catarinense 18 de abril de 2021 16h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Gama 1 x 2 Ponte Preta Copa do Brasil 10 de março de 2021 Botafogo-SP 0 x 1 Ponte Preta Campeonato Paulista 13 de março de 2021

Próximas partidas