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Bruno Guimaraes revelou que Mikel Arteta o desafiou, assim que chegou do Newcastle United neste verão, a ajudar a criar uma dinastia no Arsenal. Antes do duelo de terça-feira com o Borussia Dortmund pela Champions League, o meio-campista brasileiro afirmou que ainda pode evoluir ao lado de Declan Rice e Martin Odegaard.

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Guimaraes revela recado de Arteta sobre criar uma dinastia

Bruno Guimaraes ajudou a levar o Arsenal à liderança da Premier League e a manter a invencibilidade na fase de liga da Champions League desde que chegou do Newcastle United neste verão, mas insiste que o melhor ainda está por vir. Em conversa com a imprensa na segunda-feira, antes do confronto de terça-feira à noite com o Borussia Dortmund no Emirates Stadium, o brasileiro contou qual foi a ambiciosa missão que Mikel Arteta lhe deu ao assinar contrato.

“Queremos criar uma dinastia aqui; queremos ganhar tudo o que for possível”, disse Guimaraes. “Acho que, desde que cheguei ao clube, a primeira coisa que Mikel me disse foi para criar uma dinastia para o clube. Então, queremos ganhar tudo o que for possível.”

Adaptação a uma função mais livre no meio-campo

Apesar de ter marcado dois gols no início de sua trajetória no Arsenal e conquistado rapidamente a torcida, Guimaraes explicou que a adaptação às exigências de Arteta para um meio-campo de movimentação fluida tem sido seu maior desafio até agora. Atuar nos espaços das posições de 6, 8 e 9 exige movimentação constante, e ele conta muito com Declan Rice e Martin Odegaard para aprimorar seu posicionamento.

“É muito diferente. Aqui há um pouco mais de liberdade. Às vezes, você joga como 6, como 8 e como 9, então temos de nos movimentar muito e, claro, eu não estava acostumado com isso”, disse Guimaraes. Ao elogiar seus companheiros de meio-campo, acrescentou: “Os dois são jogadores incríveis. Acho que Declan é um monstro, consegue correr 15 quilômetros em um jogo, e Martin Odegaard sempre consegue encontrar espaço para avançar pelo lado oposto.”

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Concorrência no elenco e marcas na Europa

Com Martin Zubimendi e Bukayo Saka fora pelas próximas semanas devido a lesões musculares, e David Raya afastado por um problema no ombro, Guimaraes destacou que a concorrência interna mantém o nível de exigência alto em todo o elenco. Odegaard lidera a Champions League nesta temporada com 17 passes que rompem a linha defensiva, enquanto o Arsenal está a um gol de chegar aos 400 na competição, incluindo as fases preliminares.

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O Arsenal não perde há 16 partidas da fase de liga da Champions League, em um período de mais de dois anos, e está invicto há 19 jogos em competições europeias no total, desconsiderando disputas de pênaltis. Se não perder para o Dortmund, será apenas o terceiro time inglês a completar 20 ou mais partidas consecutivas sem derrota na Copa dos Campeões ou na Champions League, depois de Manchester United (25) e Manchester City (26).

Líder da Bundesliga põe à prova a força do Arsenal em casa

O Borussia Dortmund de Niko Kovac chega ao norte de Londres invicto e na liderança da Bundesliga após dez jogos. Na Champions League, ocupa o 12º lugar, com três vitórias em quatro partidas, embora tenha perdido oito de suas últimas nove visitas à Inglaterra por competições europeias.

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“Amanhã teremos um grande teste contra um time de alto nível. Eles têm sido incríveis nesta temporada, então precisamos fazer uma partida muito boa amanhã, porque vamos enfrentar uma equipe de alto nível”, disse Guimaraes. Uma vitória no Emirates Stadium levaria o Arsenal a 13 pontos em cinco jogos e ampliaria sua sequência de quatro partidas seguidas sem sofrer gols em casa em competições europeias.