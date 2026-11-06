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O técnico do Benfica, Marco Silva, elogiou o controle de jogo de sua equipe, mas alertou para os erros cometidos pelo próprio time após a vitória por 3 a 1 sobre o Lech Poznan pela Liga Europa da UEFA. O zagueiro Alessandro Circati também destacou sua crescente adaptação, enquanto o gigante português manteve seu aproveitamento de 100% nas competições europeias.

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Silva comanda o Benfica em início perfeito na Liga Europa

O técnico do Benfica, Marco Silva, comandou a equipe em sua quarta vitória consecutiva na fase de liga da Liga Europa da UEFA, com um triunfo por 3 a 1 sobre o Lech Poznan, da Polônia, no Estádio da Luz. O domínio no primeiro tempo foi recompensado com o gol de abertura de Rafa Silva, antes de Gianluca Prestianni e Georgiy Sudakov garantirem os três pontos.

O resultado consolida o Benfica na liderança da Liga Europa da UEFA de 2026–27, com uma campanha perfeita de 12 pontos em quatro jogos.

O Benfica lidera a tabela pelo saldo de gols (+10), empatado em pontos com Bournemouth e Ferencvaros, após marcar 13 gols e sofrer apenas três.

Silva analisa o controle tático e os erros da própria equipe

Após a partida, Silva fez uma avaliação equilibrada do desempenho da equipe e reconheceu que jogos europeus em casa raramente são simples. “Sempre esperamos um jogo difícil. Quando você joga em casa, sabe que pode ser favorito, mas nunca espera uma partida fácil”, afirmou Silva.

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“Controlamos muito bem o jogo no primeiro tempo... quando pressionamos, fizemos isso bem.”

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No entanto, Silva admitiu que a concentração da equipe caiu depois que Leo Bengtsson descontou para o Poznan. “Começamos o segundo tempo da mesma forma e marcamos o segundo gol, mas, infelizmente, cometemos um erro e demos esperança a eles... O importante é que vencemos, merecidamente. São quatro vitórias na Liga Europa, e isso é o principal”, acrescentou.

Circati destaca o entrosamento crescente e a defesa sob pressão

O defensor Alessandro Circati concordou com a avaliação do técnico e destacou como o elenco lidou com os momentos de pressão antes de retomar o controle em campo. “Acho que, no geral, foi uma atuação positiva. Houve momentos em que sofremos pressão, mas isso faz parte do jogo”, disse Circati à UEFA.

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“Talvez tenhamos recuado um pouco, permitindo que eles ganhassem força. Mas, olhando para a partida como um todo, acho que fomos superiores.”

O zagueiro também se mostrou satisfeito com sua evolução. “Estou muito feliz aqui e sinto que estou me adaptando muito bem. A cada semana e a cada jogo que disputo, sinto que estou criando uma conexão mais forte com meus companheiros de equipe”, acrescentou Circati.

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Benfica ganha força na busca pela classificação direta

Depois de passar por quatro rodadas sem perder pontos, a equipe de Silva se colocou em ótima posição para garantir uma vaga direta nas oitavas de final.

O técnico buscará eliminar as falhas defensivas nos minutos finais e manter a intensidade da pressão alta do elenco nas próximas partidas.

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Agora, o Benfica se prepara para levar sua excelente fase nas competições europeias aos compromissos nacionais antes de voltar a atuar no torneio continental.