Criadores da Liga do Brasil procuram Grêmio e tentam adesão de clube ao torneio

Dois dos criadores da Liga do Brasil, os presidentes de São Paulo (Julio Casares) e Palmeiras (Leila Pereira) procuraram o Grêmio a fim de marcar uma reunião para que o clube adira ao grupo. A decisão deve ser tomada nesta segunda-feira (16), em conversa na capital paulista.

A GOAL apurou que os dois mandatários paulistas, de Verdão e Tricolor, têm trabalhado nos bastidores a fim de garantir novas adesões. Eles foram os responsáveis por alinhavar a chegada do Botafogo com John Textor, administrador do clube carioca no formato de SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A dupla será a responsável por conduzir as tratativas com o Grêmio nesta semana. Há a expectativa de São Paulo e Palmeiras de garantirem mais um adepto para o grupo.

Hoje, além dos criadores da Liga do Brasil — Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo —, há outros quatro participantes: Cruzeiro, Ponte Preta, Botafogo e Vasco da Gama. Há animação com a possibilidade de adesão de Grêmio e outros clubes — Atlético-MG e Internacional também serão procurados nos próximos dias.

A diretoria do Grêmio evita se manifestar sobre a Liga do Brasil, mas demonstra interesse em participar da competição. A GOAL apurou que os gaúchos descartam aderir ao movimento de dissidentes, que conta com outros 23 clubes e é encabeçado por Athletico-PR, Fluminense e Fortaleza.

O mais provável é que o Grêmio seja anunciado como novo participante da Liga do Brasil ainda nesta segunda-feira (16).