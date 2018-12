Criador do novo escudo do Athletico se defende de acusação de plágio

Giovanni Vannucchi disse sentir-se incomodado com a acusação, que surgiu após a proliferação de memes na internet

A mudança de visual e grafia do Atlético-PR (agora Athletico Paranaense) causou polêmica, mexeu com a paixão de torcedores e também rendeu um grande número de memes criticando a nova logo do clube. Duas delas iniciaram até mesmo acusações de plágio, pela semelhança com as marcas da Honda e de um evento de corridas da Nike.

Entretanto, Giovanni Vannucchi, o homem contratado para redesenhar a cara do Athletico garantiu que não existe plágio nenhum: "Se produzem milhões de imagens hoje em dia ao redor do mundo. Obviamente a gente tomou cuidado, tem todo um processo de criação aqui. Essa é uma das marcas que apresentamos. São marcas minimalistas, tendência de hoje, existe um risco de ter uma coisa parecida com isso”, afirmou para o UOL.

“Estou tranquilo, sei todo o processo que desenvolvemos aqui. São marcas parecidas, já vi muito isso, não é a primeira vez. Depois que sair, alguém vai achar na internet algo similar (...) Obviamente não (houve plágio). Teve todo um estudo para chegar nessa marca final. Eu fico até incomodado com a pergunta".

Sócio da Oz Estratégia + Design, Vannucchi também esclareceu que a sua agência não teve participação na criação dos novos mascotes e disse que já esperava críticas em relação ao novo desenho – que poderá ser usada de várias formas.

“Quando mexe com futebol, é raro ser unanimidade. Até com marcas de empresa, que envolvem menos paixão, as pessoas demoram para se acostumar com a novidade. Não vai ser só com a marca do Atlético, acontece com a marca de todos os clubes. Na Juventus foi isso, no Barcelona reclamaram para burro. É muito mais fácil as pessoas com raiva se manifestarem nas redes sociais do que quem gostou".

"A ideia é a marca ter a flexibilidade de ser aplicada em vários formatos. Há um manual feito para o clube", concluiu.