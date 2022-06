Cresspom x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Jogo acontece neste domingo (5), pela 11ª rodada do Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

Cresspom e São Paulo se enfrentam neste domingo (5), no Abadião, a partir das 15h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do elevensports.com, na internet.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Cresspom x São Paulo DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Abadião - Ceilândia, DF HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista Raposo

Assistentes: Kleber Alves Ribeiro e Milton Jeronimo Souza Alves

Quarto árbitro: Leandro Almeirda Damas de Oliveira

Onde vai passar?

O elevensports.com, pela internet, é veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (5), no Abadião.

Informações da partida

O Cresspom, mandante do jogo, chega para a partida em situação bastante delicada, com apenas uma vitória até aqui no Brasileirão. A equipe do Distrito Federal ocupa a 14ª colocação com seis pontos apenas um a mais que o ESMAC, vice-lanterna.

Mais artigos abaixo

Enquanto isso, o São Paulo segue na zona de classificação para a próxima fase. Com 20 pontos, o Tricolor paulista é o quarto colocado com um pouco de vantagem em relação aos times que vêm em seguida.

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 1 Atlético-MG Brasileirão feminino 30 de maio de 2022 Santos 2 x 1 São Paulo Brasileirão feminino 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Brasileirão feminino 13 de junho de 2022 17h45 (de Brasília) São Paulo x Ferroviária Brasileirão feminino 18 de junho de 2022 11h (de Brasília)

Cresspom

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Cresspom Brasileirão feminino 29 de maio de 2022 Cresspom 0 x 3 Corinthians Brasileirão feminino 15 de maio de 2022

Próximas partidas