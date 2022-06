Cresspom x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

Jogo da 11ª do Campeonato Brasileiro feminino acontece às 15h (de Brasília); confira o serviço do jogo deste domingo (5)

Vivendo boa fase no Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo visita o Cresspom, neste domingo (5), às 15h (de Brasília), pela 11ª rodada. A partida será no estádio Abadião, em Ceilândia, DF, casa do adversário do Tricolor.

As donas da casa vêm de empate com o Cruzeiro, e ocupam a 14ª colocação no Brasileirão, com apenas uma vitória. Já o São Paulo, com 20 pontos, é quarto colcoado e segue na zona de classificação para a próxima fase da competição.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

As duas equipes devem manter as mesmas equipes utilizadas no último jogo para se enfrentarem neste domingo (5), no Abadião.

As alterações em abas as equipes, se existirem, devem ser apenas por opção dos treinadores, uma vez que nenhuma jogadora teve lesão confirmada ou está suspensa para o jogo da 11ª rodada.

Possível escalação do Cresspom: Quezia; Thamires Buga, Camila Santos, Bruna Amarante, Jaqueline; Nath Pitbull, Silvana, Keke , Patricia; Barbara Chagas e Dani Batista.

Possível escalação do São Paulo: Michelle; Fernanda, Mimi, Pardal, Dani Silva; Yaya, Formiga, Naná, Rafa Travalão; Micaelly e Shashá.

Desfalques da partida

Cresspom:

sem desflaques confrimados

São Paulo:

sem desfalques confirmados

Transmissão ao vivo

O jogo entre Cresspom e São Pualo será transmitido ao vivo pelo elevensports.com, na internet, neste domingo (5).