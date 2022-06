Cresspom x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão feminino

Jogo acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

Cresspom e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), no Abadião, a partir das 11h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Depois da derrota para o São Paulo por 2 a 1 na última rodada, as palestreinas buscam reencontrar o caminho da vitória para seguir na briga pela liderança. No momento, soma 28 pontos.

Do outro lado, o Cresspom, na zona de rebaixamento com seis pontos, busca a recuperação depois de seis derrotas e dois empates nos últimos oito jogos.

Prováveis escalações

Palmeiras: Jully; Thaís Ferreira, Agustina e Day Silva; Bruna Calderan, Júlia Bianchi, Duda Santos e Katrine; Bia Zaneratto, Carol Baiana e Chú.

Cresspom: Quézia, Tamires Buga (Alessandra), Camila Santos, Bruna Amarante e Jaqueline. Silvana, Patrícia, Nath Pitbull (Denize) e Bárbara. Keké (Silvania) e Dani Batista.

Desfalques

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Cresspom

sem desfalques confirmados.



JOGO Cresspom x Palmeiras DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Abadião - Ceilândia, Brasília HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Palmeiras Brasileiro feminino 13 de junho de 2022 Palmeiras 2 x 0 Corinthians Brasileiro feminino 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Kindermann Brasileiro feminino 3 de agosto de 2022 17h (de Brasília) ESMAC x Palmeiras Brasileiro feminino 7 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Cresspom

JOGO CAMPEONATO DATA Cresspom 1 x 3 São Paulo Brasileiro feminino 5 de junho de 2022 Kindermann 4 x 1 Cresspom Brasileiro feminino 12 de junho de 2022

Próximas partidas