Cresspom x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Feminino

O Brasileirão Feminino segue a todo vapor. Neste domingo (13), Cresspom e Flamengo se enfrentam, às 15h, no estádio Abadião, pela segunda rodada da competição. A partida terá transmissão no Youtube Oficial do Cresspom (TV Cresspom) e aqui na GOAL você acompanha todos os detalhes em tempo real.



Veja informações da partida!

JOGO Cresspom x Flamengo DATA Domingo, 13 de março LOCAL Estádio Abadião - DF, BRA HORÁRIO 15h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

Os torcedores poderão acompahar a partida ao vivo com imagens no Youtube do Cresspom. Por lá são transmitidos todos os jogos do time feminino de graça.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Cresspom vem de uma derrota para o Internacional logo na estreia do Camponato Brasileiro. Esta, no entanto, é a primeira partida dentro de casa.

O Flamengo, por sua vez, também não venceu na primeira rodada, mas garantiu um pontinho ao empatar com o São Paulo. Desta forma, o time carioca busca a sua primeira vitória na competição.

CRESSPOM

Provável escalação do Cresspom: Letícia; Eliane da Roça, Camila, Dany e Buga; Isa, Pitbull, Silvania e Patrícia; Keke e Dani Batista

FLAMENGO

Provável escalação do Flamengo: Kaká, Rayanne, Cida e Kaylane; Monalisa; Thaisa, Cris, Gica e Gisseli; Leidiane e Maria Alves.