Cresspom x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

O Cresspom, de Brasília, espera o Corinthians para o confronto deste domingo (15), que acontece às 15h00 (de Brasília), válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2022. A partida será no Estádio Abadião, Distrito Federal, onde o time da casa quer sair do Z-4 e as visitantes buscam a liderança do torneio.

O Cresspom está na 14ª colocação de 16 clubes, e por isso espera que caso vença o Corinthians, tenha oportunidade de fugir do fundo da tabela. Pelo outro lado, as Brabas tentam se sobressair fora de casa para alcançar Palmeiras e Internacional, a fim de chegar ao topo.

As meninas do Timão têm 18 pontos conquistados, através de cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota, com bela campanha até o momento do torneio. O Cresspom tem, no entanto, uma vitória, dois empates e cinco derrotas, buscando a recuperação.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto das equipes, os dois elencos estarão completos para o jogo, e Robson Marinho e Arthur Eliás terão o plantel em suas mãos em busca do bom resultado.

Possível escalação do Cresspom: Letícia; Idenir, Jaqueline, Bruna Amarante e Camila; Patrícia Derrico, Isabela e Nath Pitbull; Silvania, Keké e Michelle.

Possível escalação do Corinthians: Lelê; Paulinha, Andressa, Campiolo e Yasmim; Liana, Zanotti e Diany; Portilho, Adriana e Tamires.

DESFALQUES

CRESSPOM:

Sem desfalques.

CORINTHIANS:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cresspom e Corinthians será transmitido ao vivo pela TV Cresspom, no YouTube, neste domingo (15). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.