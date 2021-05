Crespo vai usar time misto no São Paulo contra o Racing; Luciano pode ser usado

Técnico usará reservas nesta terça-feira, no Morumbi, de olho na final do Paulistão contra o Palmeiras, quinta-feira, no Allianz Parque

O técnico Hernán Crespo vai poupar os titulares do São Paulo e usará um time misto contra o Racing, nesta terça-feira (18), às 21h30, no Morumbi, pela quinta rodada da Copa Libertadores 2021. Apenas o goleiro Tiago Volpi foi convocado entre os principais jogadores que venceram o Mirassol por 4 a 0 pela semifinal do Paulistão, no último domingo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De olho na final contra o Palmeiras já na quinta-feira (20), no Allianz Parque, Crespo vai rodar o grupo do São Paulo. O time lidera o Grupo E, com oito pontos, e precisa apenas de um empate para garantir classificação às oitavas de final da Libertadores. O empate também dá a vaga ao Racing.

A Goal apurou que uma possível escalação do São Paulo é a seguinte: Tiago Volpi; Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Orejuela, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Igor Gomes e Welington; Vitor Bueno e Luciano.

Mais artigos abaixo

Recuperado de lesão muscular, Luciano voltou a atuar contra o Mirassol, entrou durante o jogo e fez o quarto gol do Tricolor, que o mantém como um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro no ano de 2021. Agora, poderá ganhar uma chance entre os titulares diante do Racing.

Daniel Alves, por sua vez, está em fase final de recuperação de lesão muscular e treinou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O meia está sendo avaliado pelo departamento médico e tem retorno previsto para esta semana. Ele fará testes para analisar sua condição física e, se não retornar diante do Racing, a expectativa é de que ele reforce o time na decisão diante do Palmeiras.