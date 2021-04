Crespo empolga em início pelo São Paulo: resultados, novas posições e evolução no idioma

Vitor Bueno como centroavante, bom ambiente no grupo e facilidade para falar português são pontos destacados nos bastidores

A diretoria do São Paulo está satisfeita com a escolha de Hernán Crespo como técnico para a temporada 2021. O início considerado promissor tem elogios pelo desempenho dentro e fora de campo no dia a dia do treinador. Nesta terça-feira (20), o Tricolor estreia na Copa Libertadores contra o Sporting Cristal, às 21h30, em Lima.

Em oito jogos, o São Paulo de Crespo soma seis vitórias (sendo duas em clássicos), um empate e uma derrota. Os resultados:

Botafogo de Ribeirão Preto 1 x 1 São Paulo

São Paulo 4 x 0 Inter de Limeira

4 x 0 Inter de Limeira São Paulo 4 x 0 Santos

4 x 0 Santos Novorizontino 2 x 1 São Paulo

São Paulo 5 x 1 São Caetano

5 x 1 São Caetano São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino

1 x 0 Red Bull Bragantino São Paulo 3 x 2 Guarani

3 x 2 Guarani Palmeiras 0 x 1 São Paulo

Além dos resultados, o dia a dia de Crespo empolga nos bastidores do São Paulo. O novo posicionamento de Vitor Bueno como centroavante, por exemplo, é citado como ponto positivo. Depois de conversar com o técnico e iniciar nesse novo setor, os relatos são de que o jogador passou a ficar mais animado e motivado: ele fez um gol na vitória por 3 a 2 sobre o Guarani.

Neste mesmo jogo, Crespo escalou Galeano como ala, repetindo o que fazia nos treinamentos do CT da Barra Funda. Deu certo: o paraguaio deu duas assistências, conseguiu desarme providencial em lance perigoso do Guarani e foi um dos destaques do jogo. Sem Igor Vinícius e Orejuela, as alternativas para a direita viraram Daniel Alves e o próprio Galeano.

Técnica, tática e novas posições à parte, o ambiente com Crespo também recebe elogios. Ele é descrito como um profissional divertido, alegre e bom de relacionamento com o grupo.

O argentino tem feito diariamente aulas de português. O preparador físico Alejandro Kohan também aprimora o idioma, mas a rápida evolução de Crespo para aprender a língua impressiona.

Logo em seu início no São Paulo, Crespo pediu para que nenhum funcionário além da comissão técnica acompanhasse os treinamentos no CT da Barra Funda. Passados cinco dias, no entanto, ele voltou atrás na decisão e liberou presença dos profissionais do CT, pois disse se sentir em casa e bem tratado.

Prestes a iniciar no maior desafio da temporada do São Paulo, a disputa pela Libertadores, Crespo contou principalmente com o auxiliar Juan Branda na escolha de mais de 10 garotos da base que sequer estrearam no profissional para completar a lista de 50 inscritos da competição. Por uma restrição do governo local em razão da pandemia de Covid-19, o clube foi impedido de treinar na véspera do jogo com o Sporting Cristal.