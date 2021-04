Crespo e Abel já se enfrentaram na Liga dos Campeões... e o argentino foi mais longe

Palmeiras x São Paulo será marcado pelo reencontro dos treinadores estrangeiros, que se enfrentaram há 15 anos no torneio europeu

O duelo desta sexta-feira (16) entre Palmeiras e São Paulo marcará o primeiro encontro de Abel Ferreira e Hernán Crespo como treinadores. No entanto, o português e o argentino já se encontraram dentro dos gramados. Há 15 anos, os gringos se enfrentaram na Liga dos Campeões, com uma vitória para cada lado.

Na temporada 2006/07, o sorteio dos grupos colocou o Sporting e a Inter de Milão no mesmo grupo, times que Abel e Crespo, respectivamente, defendiam. O primeiro encontro aconteceu em Lisboa e o time do português venceu: 1 a 0 com gol de Marco Caneira. O atacante argentino começou a partida no banco de reservas e entrou no lugar de Adriano Imperador.

Abel e Adriano no primeiro encontro entre Sporting e Inter | Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images

Já no segundo jogo, foi a vez de Abel Ferreira começar como reserva e Crespo como titular. Foi do argentino, inclusive, o gol da vitória da Inter por 1 a 0. Abel Ferreira entrou ainda no primeiro tempo em campo, aos 15 minutos, mas aos 27 já teve que deixar o gramado com uma lesão.

A Inter de Milão de Crespo teve melhores resultados naquela Liga dos Campeões e avançou como segunda colocada na chave, com o Bayern de Munique em primeiro. O time italiano foi eliminado na fase seguinte, perdendo para o Valencia nas oitavas. Já o Sporting ficou em último no grupo e saiu precocemente da competição. O campeão daquela edição foi o Milan de Kaká e companhia.

Tanto a Inter de Milão quanto o Sporting tinham outros jogadores de destaque no encontro de Crespo e Abel. O time italiano tinha, além do já citado Adriano, Zlatan Ibrahimovic, os brasileiros Maicon e Júlio César, Luis Figo e Javier Zanetti. Pelo lado português do confronto, Abel tinha Nani, João Moutinho, Rui Patrício, Liédson, Anderson Polga e Alecsandro (atacante ex-Vasco, Internacional e Palmeiras) como companheiros.

Depois de 15 anos, Abel e Crespo duelam em funções diferentes. O português teve um começo arrasador vencendo a Libertadores e a Copa do Brasil com o Palmeiras e agora tenta se recuperar das derrotas na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. O argentino, por outro lado, ainda está começando seu trabalho no São Paulo e quer dar continuidade à boa sequência de resultados.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 22h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Aqui na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.