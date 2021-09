Crespo critica capacidade do elenco do São Paulo, mas tempo para desculpas acabou

A equipe tricolor segue exalando inconsistência no Campeonato Brasileiro, onde ocupa um perigoso meio de tabela

Depois de uma sequência ruim de resultados, o São Paulo enfim vinha de uma vitória (sobre o Atlético-GO) e sonhava em, finalmente, dar um salto na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o empate sem gols com o América-MG, dentro do Morumbi com os visitantes jogando melhor, foi mais uma ducha de água fria para o torcedor são-paulino nos últimos meses. O Tricolor está mais perto da zona de rebaixamento do que da briga por uma vaga na Libertadores, em um decepcionante meio de tabela para as suas aspirações iniciais.

Técnico do Tricolor, Hernán Crespo foi alvo de críticas após o jogo. As mudanças feitas no time titular não causaram impacto positivo (como Igor Gomes na vaga de Liziero) e houve quem tenha considerado que o argentino demorou muito para fazer substituições para melhorar o ataque são-paulino – Calleri, por exemplo, só entrou no finalzinho da partida. E como é normal em praticamente todo país apaixonado por futebol, quando time e treinador são cobrados e não vivem uma boa fase algumas respostas costumam deixar isso claro.

Ao explicar por que o São Paulo não venceu, Crespo ironizou ao dizer que “não ganhamos porque o melhor jogador estava fora de jogo”, já que não optou por fazer todas as cinco substituições que tinha à sua disposição. E se prometeu melhora no Brasileirão, o fez também com uma crítica em relação ao poderio do seu elenco.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

“Não temos um elenco para disputar três competições. Sabemos isso. Agora estamos só jogando uma, então acreditamos que vamos melhorar”, afirmou. O São Paulo, vale lembrar, foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil nas quartas de final. E também vale lembrar que, sob o comando do próprio Crespo, o São Paulo fez um bom número de contratações visando a atual temporada.

Chegaram para esta campanha: Orejuela (lateral-direito), Emiliano Rigoni (atacante), Jonathan Calleri (atacante), Gabriel Neves (meio-campista), Miranda (zagueiro), Martín Benítez (meia) e Éder (atacante) dentre os principais nomes. O que fizeram eles, a não ser reforçar o elenco de um time que chegou a brigar pelo título do último Brasileirão - apesar da drástica queda de rendimento na metade final?

Se ainda não pode contar com um Calleri em nível físico satisfatório, Crespo também não pôde escalar Luciano, que teve um problema no olho, contra os mineiros. Ainda assim, o técnico argentino ainda tinha Éder no banco de reservas contra o América. Exceção à trinca Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG qual outro time brasileiro tem tantas opções, mesmo quando acometido por lesões? Poucos ou nenhum.

A frase sobre não ter elenco para disputa de três competições também esbarra no que o Fortaleza, justamente o algoz são-paulino na Copa do Brasil, vem fazendo. O time treinado por Juan Pablo Vojvoda, conterrâneo de Crespo, além de estar na semifinal da Copa do Brasil também faz grande campanha no Brasileirão, onde é o quarto colocado. No elenco do Leão do Pici estão nomes de atletas que, até poucos meses atrás, não inspiravam tanta confiança. Yago Pikachu e o zagueiro Marcelo Benevenuto são alguns dos exemplos.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O São Paulo tem capacidade para fazer melhor do que fez, e vem fazendo, depois do título paulista. E a qualidade de seu atual elenco, mesmo após a saída de Daniel Alves, não é desculpa para explicar apenas uma 12ª colocação na Série A. De qualquer forma, está evidente que Hernán Crespo está tão insatisfeito com as exibições do time quanto os torcedores do Tricolor. O tempo para desculpas, contudo, já acabou.