O Al-Ittihad segue com sua busca por talentos, a fim de reforçar seu elenco com algumas estrelas durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos anteriores da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Ittihad de contratar Khaled Al-Ghannam, ponta do Al-Ettifaq, no mercado de transferências de verão em curso, após seu destaque com o "Cavaleiro de Al-Dahna" na última temporada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Al-Yaum" revelou um novo jogador que o Al-Ittihad deseja contratar junto ao Al-Ettifaq durante a atual janela de transferências de verão: o meio-campista Mukhtar Ali.

O jornal esclareceu que o "Decano" entrou em negociações avançadas com o Al-Ettifaq, afirmando que elas caminham bem até o momento, o que indica a possibilidade de Mukhtar Ali se tornar jogador do clube de Jeddah na próxima temporada.

O Al-Ittihad procura contratar um volante para compensar a saída do brasileiro Fabinho, sendo que seu nome já foi associado à contratação de algumas estrelas, como o egípcio Marwan Attia, o marroquino Sofyan Amrabat e os nigerianos Raphael Onyedika e Wilfred Ndidi.

Mukhtar Ali (28 anos) foi um dos principais destaques do Al-Ettifaq na última temporada, tendo disputado 32 das 34 partidas do clube na Roshn Saudi League, nas quais marcou um único gol.

O astro do Al-Ettifaq possui uma trajetória de destaque, tendo atuado nas equipes de base do Chelsea até 2019, antes de se transferir para o Vitesse, da Holanda, e de lá para o Al-Nassr, pelo qual jogou entre 2019 e 2022, antes de passar por Al-Taee, Al-Fateh e, por fim, Al-Ettifaq.

No cenário internacional, o jogador de 28 anos atua pela seleção da Arábia Saudita desde 2019, tendo disputado 14 partidas por ela, entre as quais a Copa da Ásia de 2024 e a Copa Ouro de 2025, além das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas não participou do torneio.