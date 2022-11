Cremonese x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Rossoneri entram em campo nesta terça-feira (8) querendo manter a vice-liderança; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos distintos na temporada, Cremonese e Milan se enfrentam na tarde desta desta terça-feira (8), às 16h45 (de Brasília), em Cremona, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na zona de rebaixamento com 6 pontos, a Cremonese entra em campo buscando a sua primeira vitória no campeonato. O time não poderá contar com atteo Bianchetti, Cyriel Desser, Vlad Chiriches e Ionut Radu, lesionados, mas promete endurecer a vida do forte rival.

Do outro lado, o Milan é o vice-líder, com 29 pontos, e sabe que precisa vencer para não ver o líder Napoli disparar. Os Rossoneri, no entanto, tem desfalques importantes para o duelo, como Giroud, suspenso.

Prováveis escalações

Escalação do provável CREMONESE: Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Quagliata, Meite, Pickel; Buonaiuto, Tsadjout, Okereke.

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Origi.

Desfalques

Cremonese

Matteo Bianchetti, Cyriel Desser, Vlad Chiriches e Ionut Radu são os desfalques dos mandantes por lesões.

Milan

Giroud, suspenso, além de Davide Calabria Alessando Florenzi, Zlatan Ibrahimovic e Alexis Saelemaek, todos lesionados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 8 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: estádio Giovanni Zini, Cremona - ITA