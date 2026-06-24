Cremonese, contratação digna da Série A: 2,8 milhões para o Cesena por Tommaso Berti

Negociação em fase final entre a Cremonese e o Cesena para trazer Tommaso Berti para o time cinza-vermelho. Os dois clubes chegaram a um acordo no valor de 2,8 milhões de euros. Restam apenas os últimos detalhes a serem definidos entre a equipe do jogador, nascido em 2004, e o clube cinza-vermelho para formalizar o acordo total.





Na última temporada, Berti se destacou como um dos melhores meio-campistas da Série B: 4 gols e 7 assistências em 38 partidas. O pedido do técnico Giampaolo, que havia colocado o agora ex-jogador do Cesena no topo da lista de desejos, foi atendido.