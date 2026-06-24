Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tommaso Berti Italia Under 21Getty Images

Traduzido por

Cremonese, contratação digna da Série A: 2,8 milhões para o Cesena por Tommaso Berti

Cremonese
Cesena
Mercado da bola

Cremonese: as negociações com o Cesena pelo talentoso meio-campista Tommaso Berti, nascido em 2004, estão em fase de finalização

Negociação em fase final entre a Cremonese e o Cesena para trazer Tommaso Berti para o time cinza-vermelho. Os dois clubes chegaram a um acordo no valor de 2,8 milhões de euros. Restam apenas os últimos detalhes a serem definidos entre a equipe do jogador, nascido em 2004, e o clube cinza-vermelho para formalizar o acordo total. 


Na última temporada, Berti se destacou como um dos melhores meio-campistas da Série B: 4 gols e 7 assistências em 38 partidas. O pedido do técnico Giampaolo, que havia colocado o agora ex-jogador do Cesena no topo da lista de desejos, foi atendido.

Publicidade