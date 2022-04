CRB x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

CRB e Vasco se enfrentam neste sábado (16), no Rei Pelé, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Vasco DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (16), no Rei Pelé.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com o Vila Nova em 1 a 1 na rodada de estreia, o Vasco entra em campo buscando a primeira vitória na Série B 2022, enquanto o CRB, em virtude da decisão do Estadual (venceu o ASA por 2 a 0), o CRB fará a sua primeira partida no torneio.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Vasco possui ampla vantagem: são cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Vasco Carioca 20 de março de 2022 Vasco 1 x 1 Vila Nova Série B 8 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Vasco Série B 22 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Vasco x Ponte Preta Série 27 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 ASA Campeonato Alagoano 9 de abril de 2022 ASA 0 x 2 CRB Campeonato Alagoano 13 de abril de 2022

Próximas partidas