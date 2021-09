CRB x Vasco: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quinta-feira (16), pela 24ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Fernando Diniz no comando e Nenê, o Vasco visita o CRB nesta quinta-feira (16), no estádio Rei Pelé, às 19h (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Vasco DATA Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 LOCAL Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 91h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quarto árbitro: Jose Jaini Oliveira Bispo (AL)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Assistente do VAR: Daniel Luis Marques (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzmaltino busca mais uma vitória na Série B / Foto: Rafael Ribeiro/Vasco/Divulgação

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dentro do G-4, o CRB quer o triunfo em casa para não correr o risco de perder a sua posição.

O time alagoano tenta se recuperar após sofrer o seu primeiro revés no Rei Pelé.

Do outro lado, o Vasco terá Fernando Diniz estreando no comando da equipe, além de Nenê, que viajou com o elenco após ser apresentado.

Além da dupla, Jhon Sanchéz e Walber também foram relacionados para o jogo desta quinta-feira.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Éwerton Páscoa), Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Wesley e Diego Torres; Pablo Dyego, Jajá, Júnior Brandão.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei (Lucão); Léo Matos, Miranda (Walber), Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey (Caio Lopes), Nenê (Marquinhos Gabriel), Morato (Pec), Jabá (Sanchéz) e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 3 x 1 Vasco Série B 6 de setembro de 2021 Vasco 1 x 1 Brasil de Pelotas Série B 3 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Cruzeiro Série B 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Brusque x Vasco Série B 24 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 1 Goiás Série B 11 de setembro de 2021 Confiança 1 x 2 CRB Série B 1 de setembro de 2021

Próximas partidas