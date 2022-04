CRB x Vasco: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

O Vasco visita o CRB neste sábado (16), pela segunda rodada da Série B, a partir das 19h ( de Brasília), no Rei Pelé. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, sete meses após o último encontro entre os rivais, válido pela segunda divisão da última temporada. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1.

A equipe carioca entra em campo pressionada após o empate com o Vila Nova na rodada de estreia, enquanto o CRB, em virtude da decisão do Estadual (venceu o ASA por 2 a 0), fará a sua primeira partida no torneio.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Alagoas, o Vasco, sob o comando do técnico Zé Ricardo, terá duas novidades na equipe: Gabriel Dias e Figueiredo podem começar entre os titulares, enquanto Juninho, com incômodo na coxa, é tratado como dúvida.

"O Zé tem nossa confiança, é um treinador que todo mundo gosta, abraçamos o trabalho e vamos correr por ele. Sabemos que essa pressão é porque os resultados não estão vindo. O Vasco é um time grande, temos que ganhar a todo instante, e quando a gente não vence tem pressão. Então vamos trabalhar pra mudar isso e conseguir as vitórias", afirmou o volante Yuri.

Já o CRB, sob o comando de Marcelo Cabo, pode ter o retorno de Maicon, recuperado de um desconforto na panturrilha direita.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Zé Gabriel, Yuri Lara (Juninho ), Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata (Reginaldo), Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago e Vico; Fabinho (Rafael Longuine), Richard e Anselmo Ramon.

DESFALQUES

VASCO:

Ulisses, Laranjeira, Halls e Sarrafiore: departamento médico

Palacios: transição física

CRB:

Maycon Douglas: transição física

ARBITRAGEM

Árbitro: Diego Pombo Lopez - BA

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira - BA

Quarto árbitro: Jose Jaini Oliveira - AL

VAR: Emerson de Almeida - MG

Auxiliar VAR: Marcus Vinicius Gomes - MG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre CRB e Vasco será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (16).