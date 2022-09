CRB x Sport: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (3), pela 28ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

CRB e Sport se enfrentam neste sábado (3), no Rei Pelé, a partir das 17h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Buscando emplacar a terceira vitória consecutiva na Série B, o Sport, com 40 pontos, luta para entrar no G-4.

Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o goleiro Dênis, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de Ewerthon, machucado, e Rafael Thyere, que foi diagnosticado com uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Fábio Alemão é o mais cotado para assumir a vaga.

Do outro lado, o CRB busca voltar a vencer após um empate e uma derrota. Atualmente, soma 36 pontos (nove vitórias, nove empates e nove derrotas).

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma oito vitórias, contra seis do CRB, além de oito empates. No primeiro turno da Série B 2022, o CRB venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do SPORT: Saulo; Eduardo, Fábio Alemão, Sabino e Sander; Fabinho, Denner e Giovanni; Vagner Love, Kayke e Luciano Juba.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Jalysson (Claudinei), Juninho Valoura (Uillian Correia) e Rafael Longuine (Bruninho); Fabinho (Gabriel Conceição), Emerson Negueba (Richard) e Anselmo Ramon.

Desfalques da partida

Sport:

Ewerthon, Dênis e Rafael Thyere: lesionados.

CRB:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO CRB x Sport DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 0 Sport Série B 18 de agosto de 2022 Sport 1 x 0 Chapecoense Série B 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Sport Série B 3 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília) Ponte Preta x Sport Série B 7 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 0 Criciúma Série B 27 de agosto de 2022 Londrina 1 x 0 CRB Série B 30 de agosto de 2022

Próximas partidas