CRB x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Série B 2022

CRB e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta segunda-feira (9), no Rei Pelé, a partir das 20h (de Brasília), pelo encerramento da sexta rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Sampaio Corrêa DATA Segunda-feira, 9 de maio de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Heber Roberto Lopes - SC

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos - PR

Quarto árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira - AL

VAR: Caio Max Augusto Vieira - RN

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (9), no Rei Pelé.

MAIS INFORMAÇÕES

Em busca da primeira vitória na Segundona, o CRB, na lanterna, com apenas um ponto conquistado, entra em campo pressionado após três derrotas consecutivas.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, com cinco, busca se afastar do risco da zona de rebaixamento. Nos últimos dois jogos, foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, e empatou com o Operário por 1 a 1.

"Não tem jogo fácil, independente do adversário. Temos que respeitar todos. Essa é Série B mais dusputada. É continuar trabalhando, fazer o nosso para fazermos um bom jogo", afirmou Thiago Ennes.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 CRB Série B 30 de abril de 2022 Novorizontino 3 x 1 CRB Série B 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x CRB Sério B 14 de maio de 2022 11h (de Brasília) CRB x Londrina Série B 17 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 27 de abril de 2022 Sampaio Corrêa 1 x 1 Operário Série B 30 de abril de 2022

Próximas partidas