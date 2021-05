CRB x Remo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sábado (29), pela primeira rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (29), CRB e Remo duelam no estádio Rei Pelé, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO CRB x Remo DATA Sábado, 29 de maio de 2021 LOCAL Estádio Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

Quarto árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Remo quer vitória na estreia da Série B/ Foto: Samara Miranda/Remo/Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida desta sábado (29). Na Goal , você também segue a partida em tempo real .

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRB

Além de sua estreia na Série B, o CRB será comandado pela primeira vez pelo técnico Allan Aal. Para o duelo no estádio Rei Pelé, o treinador não deve promover grandes mudanças na equipe titular. Marthã e Vitão, recém-chegados ao clube, estão à disposição.

O Galo fez seu último treino antes da estreia no @BrasileiraoB ⚽️



Amanhã tem Galo no Rei Pelé 🏟!



📷 Victor Martiniano pic.twitter.com/hiUBZz6Shv — CRB (@CRBoficial) May 28, 2021

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Calyson, Hyuri e Ewandro.

REMO

Após ficar de fora da final do paraense, o Remo teve dias para se preparar para a estreia na Série B, além de trazer cinco reforços: Romércio, Suéliton, Rafinha, Jefferson e Paulinho Curuá. Alguns dos novatos podem aparecer na equipe já no duelo deste sábado.

No CT do Retrô, em Recife, o Leão fez o último treino visando a estreia na Série B neste sábado, às 16h, em Maceió.



A delegação segue viagem para Maceió após o almoço.



📷 Sandro Galtran/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/ZsCPZ54zdZ — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) May 28, 2021

Provável escalação do Remo: Vinícius, T. Ennes, Suéliton, Jansen, Marlon Uchôa, Lucas Siqueira, Rafinha, Lucas Tocantins e Cariús.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 (3) x (4) 1 CSA Campeonato Alagoano 22 de maio de 2021 CSa 0 x 0 CRB Campeonato Alagoano 15 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Palmeiras Copa do Brasil 3 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x CRB Série B 6 de junho de 2021 18h15 (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 3 x 0 Castanhal Campeonato Paraense 15 de maio de 2021 Remo 1 (5) x (6) 1 Tuna Luso Campeonato Paraense 12 de maio de 2021

Próximas partidas