CRB x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (4), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

CRB e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (4), no Rei Pelé, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da goleada sofrida para o Vasco por 4 a 0 na última rodada, o CRB busca a recuperação na Segundona. Atualmente, aparece no meio da tabela, com 28 pontos.

Para o confronto, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com Reginaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, a Ponte Preta, com 25 pontos, busca emplacar a segunda vitória após bater o Operário por 3 a 0.

A principal novidade da equipe pode ser a estreia do meia-atacante Everton, que teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Diego Ivo, Wellington Carvalho, Gilvan e Raul Prata; Yago, Wallace e Rafael Longuine; Fabinho, Anselmo Ramon e Emerson Negueba.

Possível escalação da Ponte Preta: Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Everton; Léo Naldi, Felipe Amaral, Wallisson e Elvis; Fessin e Nicolas.

Desfalques da partida

CRB:

Reginaldo: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Ponte Preta:

Lucca, Barcia e Danilo Gomes: problemas físicos.

Quando é?

JOGO CRB x Ponte Preta DATA Quinta-feira, 4 de agosto de 2022 LOCAL Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 Novorizontino Série B 24 de julho de 2022 Vasco 4 x 0 CRB Série B 28 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x CRB Série B 10 de agosto de 2022 19h (de Brasília) CRB x Grêmio Série B 13 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Ponte Preta Série B 23 de julho de 2022 Ponte Preta 3 x 0 Operário Série B 30 de julho de 2022

Próximas partidas